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Елизавета II cделала Меган Маркл королевский подарок

  • 15.06.2018, 13:17
ФОТО: @ELLIOTWAGLAND / TWITTER

Меган Маркл сопровождала королеву на мероприятии в графстве Чешир.

Недавно все обсуждали первый выход Меган Маркл вместе с королевой Елизаветой II. Для выхода в свет Меган надела кремовое платье Givenchy – от бренда, который создал ее свадебное платье, пишет segodnya.ua.

Ее Величество была яркой, как всегда, в лимонном зеленом ансамбле Стюарта Парвина и шляпы Рэйчел Тревор Морган.

Элегантный наряд Меган дополняли жемчужные серьги. Как передает Glamour – это подарок Елизаветы II Меган Маркл. На фото с мероприятия можно заметить, что королева надела такие же серьги, только более крупные.

Отметим, что Меган продемонстрировала усвоенные навыки королевского этикета. Герцогиня Сассекская сидела в правильной позе – "наклон герцогини", когда колени сведены вместе, а ноги перекрещены в районе лодыжек и наклонены в сторону.


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