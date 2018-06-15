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Михаила Жемчужного переводят в ШИЗО

  • 15.06.2018, 13:19

Это 28-е взыскание, вынесенное политзаключенному администрацией Горецкой колонии.

Правозащитному центру «Весна» стало известно, что политзаключенный Михаил Жемчужный, который с 10 апреля помещен на два месяца в помещение камерного типа (ПКТ) колонии №9 в Горках, во время отбывания данного наказания получил еще 10 суток ШИЗО. Это 28-е взыскание, вынесенное Жемчужному администрацией Горецкой колонии с августа 2017 года.

Взыскание в виде 10 суток ШИЗО было вынесено политзаключенному первого июня. Накануне, 31 мая, во время прокурорской проверки колонии Михаил Жемчужный в присутствии прокурора подал заместителю начальника ИК №9 письменное заявление с просьбой ознакомиться с некоторыми материалами своего уголовного дела, касающимися ответов государственных органов на его жалобы (ранее ему отказывали в такой возможности). Администрация в тот же день позволила ему ознакомиться с запрашиваемыми материалами, но уже утром следующего дня ему была предъявлена претензия, которую политзаключенный расценил как наказание за обращение к прокурору.

Первого июня к Жемчужному зашли контролеры и потребовали объяснений, почему прошлым вечером в 22:02 он еще не лег спать, а сидел на кровати, за что в итоге ему вынесли взыскание - 10 суток ШИЗО. Формальной причиной стало "невыполнение команды отбой". Таким образом, с ПКТ Михаил Жемчужный должен выйти не 9, а 19 июня.

Михаил Жемчужный по-прежнему отмечает проблемы с перепиской. Жалоба в Могилевскую областную прокуратуру относительно невыпуска писем из колонии, направленная им 18 мая, прокуратурой не было рассмотрена по существу, а перенаправлена на рассмотрение в Могилевское областное управление департамента исполнения наказаний для разбирательств. Ответа на нее пока нет. Количество писем, написанных и отправленных политзаключенным, судьба которых остается для него неизвестной, сейчас составляет 35 листов.


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