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Дерипаска попросил льготы у правительства России

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  • 15.06.2018, 13:35
Олег Дерипаска
Фото: РИА «Новости»

Олигарх хочет отменить экспортную надбавку и снизить тарифы на железнодорожную перевозку продукции.

Российская компания "Русал", президентом которой до недавнего времени был миллиардер Олег Дерипаска, попросила у правительства РФ льготы для снижения затрат на железнодорожную перевозку сырья и готовой продукции. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Попавшая под санкции США компания Дерипаски оценивает транспортные издержки в 2017 году в 24 млрд рублей и просит с 1 июля снизить для нее тарифы РЖД на транспортировку глинозема. "Русал" также надеется на отмену в ускоренном порядке надбавки в 8 процентов к тарифу на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката, рассказали собеседники издания.

Основная доля расходов в производстве алюминия на заводах "Русала" приходится на электроэнергию и сырье. Общие транспортные затраты (отправка алюминия и доставка глинозема), в среднем составляют 70 долларов на тонну, или 3 процента от общих расходов. "При этом РЖД уже сейчас теряет в доходах существенную сумму от снижения перевозок алюминия", - отметил один из собеседников "Коммерсанта".

США в апреле ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список в числе прочих вошли сам Олег Дерипаска, "Русал", En+ и другие структуры бизнесмена. Позже США заявили о готовности снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В конце мая группа En+ попросила у правительства России ряд льгот на энергорынке. Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ планирует поднять тарифы энергосетей для населения.


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