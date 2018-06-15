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Фотофакт: Как выглядит самая многоэтажная дача Беларуси

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  • 15.06.2018, 13:42
  • 2,982

Ориентировочная стоимость дома – 199 тысяч долларов.

Самая высокая дача страны построена в садовом товариществе «Спектр-2001» недалеко от Минска и агрогородка Семково. Дом — пятиэтажный, но есть еще и подвал, в котором разместили сауну, бассейн с гидромассажем, технические помещения, систему фильтрации и очистки воды из собственной скважины, подогрева воды, пишет tut.by.

Дом из кирпича, кровля — металлочерепица. Проект — оригинальный, и очень капитальный забор.

Отопление на даче — газовое, но есть три камина и печь. Один из каминов — двусторонний.

Внутри сделано немало.

Определенно собственник пользовался бассейном и парилкой.

Площадь дачи — 677 квадратных метров. Участок — 11,4 сотки. Гараж на 4 машины.

Поскольку все коммуникации есть, а дача расположена очень близко к Минску, продавец пишет: «Дом подходит как для семейного проживания (вода, отопление и транспортное сообщение круглый год), так и для организации бизнеса: мини-отель, который можно использовать для проведения корпоративного отдыха и семейных торжеств».

Определенно вся семья должна быть спортивной — в доме нет лифта.

Ориентировочная стоимость — 199 тысяч долларов. Скорее всего, столько в это капитальное строение и вложено.


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