Ультиматум для Меркель Кристина Бондарева, «Европейская правда»

15.06.2018, 13:51

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Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

В Берлине на этой неделе прошла демонстрация крепкого союза двух партнеров.

Вот только союза, который ломает все расклады в немецкой политике.

Казалось бы, все прошло замечательно. Двое политических лидеров вышли на совместную пресс-конференцию. Канцлер не скупится на комплименты и благодарит партнера за многолетнее сотрудничество. Этот партнер – немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер. Тот в ответ также отвешивает щедрые комплименты и прогнозирует дальнейшее тесное сотрудничество.

Напомним, Зеехофер является лидером правоцентристской партии ХСС, которая вместе с сестринской ХДС Ангелы Меркель является "сердцем" немецкой коалиции.

Итак, могла бы выйти идеальная картинка, которая подтвердила бы единство этого союза... вот только Меркель на этой встрече не было. А канцлером, о котором мы упомянули, был глава правительства Австрии.

В среду Меркель и Зеехофер действительно должны были быть вместе, на правительственной встрече по миграционной политике Германии. Но глава МВД проигнорировал приглашение своей руководительницы, выбрав вместо этого переговоры с Себастьяном Курцем, сторонником жесткой политики в отношении беженцев.

Этот демарш стал свидетельством серьезных проблем в коалиции.

А события последующих дней показали, что раскол между ними поставил под угрозу не только единство блока ХДС/ХСС, но и существование немецкого правительства. Которое, к слову, только три месяца назад начало работать после затяжной коалициады, заставившей изрядно понервничать всю политическую элиту Европы.

"Генеральный план" конфликта

Зеехофер, давно ратующей за более строгое обращение с беженцами, которых так охотно последние годы принимала Германия, во вторник планировал представить новый "генеральный план" миграционной политики – 63 пункта, направленные на то, чтобы нелегальные мигранты больше не попадали в страну.

О его содержании известно немногое. Одна из инициатив – создание специальных центров по всей стране, в которых беженцы должны ожидать рассмотрения своих ходатайств о предоставлении убежища. В случае отказа – немедленная депортация.

Но запланированная презентация была сорвана из-за категорического "нет" Ангелы Меркель. Жесткое сопротивление канцлера вызвал пункт о том, чтобы разворачивать значительную часть мигрантов на германской границе.

Зеехофер предлагает закрыть границу для тех беженцев, которые уже зарегистрированы просителями убежища в других государствах ЕС; для беженцев, которым Германия отказала в убежище раньше; а также для тех, кто прибывает в страну без документов. Разворачивать мигрантов на границе должна была пограничная служба, подчиненная МВД.

Для Меркель согласие на эту инициативу означало бы конец ее политики открытых границ, которую канцлер ревностно защищает с 2015 года.

И именно эта политика стала ее ахиллесовой пятой.

За последние три года в Германии прошение о получении убежища подали 1,5 млн беженцев. Миграционная волна ослабила позиции ХДС на последних выборах и обернулась историческим прорывом для ультраправой антимигрантской "Альтернативы для Германии".

Но Меркель все равно настаивает: Германии не следует прибегать к односторонним шагам, искать решение нужно внутри ЕС. Отстаивая свою позицию, она просила Зеехофера по крайней мере немного терпения и времени. Ведь через две недели в Брюсселе состоится саммит Евросоюза, где миграционный вопрос станет одним из ключевых.

Без шансов на компромисс

Однако союзническая ХСС не готова ждать. Мол, адекватных европейских решений ожидали годами, но они до сих пор не появились. Пора действовать самим.

Поздно вечером в среду все же состоялась "антикризисная" встреча Меркель и Зеехофера. Канцлер согласилась с предложением не пускать в страну тех мигрантов, которым было отказано в убежище в любой другой стране ЕС. Кроме того, она предложила договориться о двусторонних соглашениях со странами, которые стали для мигрантов первыми при въезде в ЕС, то есть с Грецией, Италией и Испанией. И, опять же, Меркель попросила дождаться решения саммита ЕС.

Но очень скоро стало ясно: на компромисс нет даже намеков.

В четверг на несколько часов пришлось прервать заседание немецкого парламента – фракция ХДС/ХСС решила провести внутрипартийную сессию. Точнее, что более удивительно – две отдельные сессии. Такого не было с конца 1990-х. Сестринские партии всегда заседали совместно.

В своей партии Меркель заручилась широкой поддержкой собственной компромиссной позиции. А вот консерваторы во главе с Зеехофером и по-прежнему настаивали на решении "уже сейчас".

У категоричности ХСС есть своя политическая причина.

Осенью в Баварии, вотчине этой партии (а кроме того – в земле, через которую в страну прибыли сотни тысяч беженцев), состоятся выборы в земельный парламент. И сейчас там на пятки ХСС наступает радикальная антимигрантская "Альтернатива для Германии". Поэтому не стоит ждать, что партия отступит в таком сверхважном для нее вопросе. Глава баварского правительства Маркус Зьодер уже заявил: ни о каких "полушагах" Меркель не может быть и речи. Единственный вариант – полное выполнение "генплана" Зеехофера.

А глава МВД, в свою очередь, фактически предъявил канцлерке ультиматум: если она не отступит, то уже в понедельник, получив согласие президиума партии, он будет действовать самостоятельно – издаст министерский указ, которым закроет границу для нежелательных беженцев.

И если в ответ Меркель освободит непокорного министра, за ним из правительства выйдут другие члены кабинета от ХСС, а сама баварская партия покинет коалицию. Это станет концом молодого немецкого правительства.

Ось Вена–Рим–Берлин

Союзников в битве против Меркель Зеехофер нашел среди европейцев, которые через неделю принимать участие в саммите с участием немецкого канцлера.

Встреча Курца с Зеехофером стала наглядной иллюстрацией того, какую позицию будет отстаивать австрийский лидер. Его позицию не меняет даже то, что беженцы, которых будут разворачивать на германской границе, попадут в Австрию.

Курц, который в прошлом году выиграл выборы благодаря антииммигрантской риторике, в Берлине объявил о формировании "оси добровольцев" для борьбы с нелегальной миграцией. А создадут эту ось Вена, Рим и... Берлин – на уровне министров внутренних дел.

В офисе Меркель, к слову, о таком формате сотрудничества впервые услышали именно после публичного заявления. Поставить в известность, а тем более – проконсультироваться с главой правительства никто не счел нужным.

Внешние союзники Зеехофера – действительно тяжелая артиллерия.

С 1 июля Австрия принимает председательство в Совете Евросоюза. Поэтому у Себастьяна Курца в руках будут все инструменты, чтобы реализовывать собственные планы. Он дал понять, что стремится сделать вопрос беженцев и защиту внешних границ ЕС главными в повестке дня.

Уже сейчас Вена вместе с другими столицами рассматривает вариант переселения беженцев в европейские страны за пределами ЕС, за что последние должны получить финансовую компенсацию. Среди возможных вариантов называют Албанию и Косово. Кроме того, Австрия хочет увеличить финансирование пограничного агентства Frontex и расширить штат его сотрудников.

Себастьян Курц и Хорст Зеехофер

В Италии на антииммигрантских лозунгах к власти пришло правительство правопопулистов. Страна, не будучи в состоянии самостоятельно справиться с наплывом мигрантов у своих берегов, чувствовала себя покинутой на произвол судьбы. И на этой неделе, не пустив в итальянские порты спасательное судно с более 600 беженцев на борту, министр внутренних дел Маттео Сальвини дал понять: Рим будет действовать единолично и бескомпромиссно.

Как отметил по этому поводу Себастьян Курц, еще недавно жесткая позиция Австрии в отношении нелегальных мигрантов практически не поддерживалась странами-членами ЕС. Теперь "радикальная коалиция" значительно расширилась. И к ней наверняка захотят присоединиться и другие столицы – например, Будапешт, Прага или Варшава.

Похоже, что Европа стоит в шаге от новой для себя реальности.

А Германия Ангелы Меркель – и подавно.

Кристина Бондарева, «Европейская правда»