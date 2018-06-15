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Американец снял уникальное видео о путешествии по Ботсване

  • 15.06.2018, 13:59

Фильм состоит из 38 тысяч фотографий африканской страны.

Сафари в Ботсване: день и ночь саванны в гипнотическом таймлапс-видео Нью-йоркский фотограф Тайлер Фейрбэнк создал невероятное видео из 38 тысяч изображений, отснятых за восемь дней путешествия по африканской стране, пишет vokrugsveta.ua.

"Ботсвана - одно из лучших мест в мире, чтобы наблюдать за животными в их естественной среде обитания", - считает он. Снимки сделаны в заказнике Мореми в дельте Окаванго, национальном парке Чобе и пустыне Калахари.


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