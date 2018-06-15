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Миклош Харашти: Повседневная жизнь в Беларуси ограничена репрессивным сводом законов

  • 15.06.2018, 14:24
Миклош Харашти

Спецдокладчик ООН по Беларуси подготовил жесткий доклад о ситуации в cтране.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Миклош Харашти заявляет об отсутствии прогресса в области прав человека в республике, пишет "Интерфакс".

"Выводы в отношении рассматриваемого периода (с 1 апреля 2017 года по 30 апреля 2018 года – прим.) не позволяют говорить о каком-либо улучшении положения в области прав человека в Беларуси. (…) Целенаправленно репрессивная правовая основа, структурное отсутствие верховенства права и вопиющее игнорирование рекомендаций правозащитных механизмов свидетельствуют о приостановлении осуществления основных свобод в Беларуси", - говорится в опубликованном докладе М.Харашти.

Доклад будет представлен на 36-ой сессии Совета по правам человека, которая пройдет 18 июня – 6 июля 2018 года.

Как отмечает спецдокладчик, положение в области прав человека в Беларуси можно было бы легко улучшить, "если бы на внутреннем уровне была проявлена политическая воля к применению готового к использованию набора инструментов, предлагаемых в рекомендациях правозащитных механизмов".

"Попытки Беларуси демонстрировать мнимый прогресс в области прав человека с помощью, например, циклического освобождения политических заключенных, разрешения двум символическим представителям оппозиции получить места в Национальном собрании или принятия Межведомственного плана по правам человека без решения каких-либо сохраняющихся системных проблем, опровергаются повседневной реальностью, с которой сталкиваются граждане", - подчеркнуто в докладе М.Харашти.

Спецдокладчик также отмечает, что "президентские и парламентские выборы, запланированные на 2020 год и, возможно, 2019 год, являются возможностью для властей дать белорусскому обществу глоток свободы, которого оно так заслуживает".

В документе спецдокладчик также затрагивает темы дискриминации в Беларуси женщин, сексуальных меньшинств, инвалидов и религиозных групп.

Беларусь не признает мандат специального докладчика ООН и отказывается с ним сотрудничать.

М.Харашти занимает пост спецдокладчика по Беларуси с 2012 года.


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