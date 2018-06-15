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«Бил ногой, саперной лопаткой»: cуд вынес приговор старшему лейтенанту из Печей

  • 15.06.2018, 14:41
Фото: Екатерина Пантелеева

Глеб Чайковский приговорен к трем годам тюрьмы.

Суд Борисова признал Глеба Чайковского виновным по ч.1, ч.2 ст. 455 УК «Злоупотребление властью, сопряженное с насилием». По версии следствия, 26-летний молодой человек наносил военнослужащим удары ногой, саперной лопаткой, металлической антенной, деревянной палкой, пишет tut.by.

В пятницу, 15 июня, суд Борисова вынес обвинительный приговор по очередному уголовному делу о дедовщине в армии. Старший лейтенант Глеб Чайковский признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, он также лишен воинского звания "старший лейтенант". После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда. Дело Чайковского не связано с гибелью Александра Коржича, однако именно после того как в армии началась проверка, на скамье подсудимых оказался не один военнослужащий.

Во время процесса Глеб Чайковский вину признал частично, в качестве потерпевших по делу проходило 17 человек. По версии следствия, 26-летний молодой человек наносил военнослужащим удары ногой, саперной лопаткой, металлической антенной, деревянной палкой. У самого обвиняемого другая версия: рядовым он был как старший брат — «с кем-то лучше, с кем-то хуже».

Один из эпизодов насилия Чайковский описывал так:

— Я его не бил, это были касания. После 22 ударов он сказал: «Хватит», — и я перестал… Самое главное, ему не было больно. (…) Мои действия не были направлены на причинение морального и физического вреда. Я старался их обучать, прививать мужские качества, чтобы они стояли друг за друга.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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