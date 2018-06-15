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Кому стоит перейти на зеленый чай

  • 15.06.2018, 14:48

Медики напомнили о полезных свойствах зеленого чая.

В результате одного из недавних исследований ученые обнаружили взаимосвязь между регулярным употреблением зеленого чая и нормальным функционированием сердечно-сосудистой системы, пишет hronika.info.

Как выяснилось, все дело в том, что зеленый чай обогащен флавоноидами, а эти вещества значительно сокращают риск развития заболеваний сердца, так как не позволяют накапливаться в сосудах "плохому" холестерину и образовываться бляшкам.

Таким образом, зеленый чай можно назвать одним из наиболее полезных напитков для сердечно-сосудистой системы, поэтому врачи советуют его пить круглый год, а особенно летом, тем более, что этот напиток в охлажденном виде отлично утоляет жажду.

Медики назвали причины, которые должны простимулировать вас пить зеленый чай каждый день:

- содержит антиоксиданты, а значит защищает от старения и онкологических заболеваний;

- повышает выносливость, бодрит, придает сил;

- помогает эффективно избавляться от жировых накоплений;

- очищает легкие, что особенно полезно для курильщиков;

- способствует очищению печени от токсинов;

- укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма;

- снижает артериальное давление;

- борется с болезнетворными бактериями в ротовой полости, защищая зубы и десны от повреждений;

- поддерживает водный баланс.


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