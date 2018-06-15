Совет при президенте РФ: Беларусь де-юре признала Крым российским 15.06.2018, 14:53

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Белорусские власти признают российские законы на территории оккупированного полуострова.

Весной этого года в арбитражном суде Республики Крым завершилось рассмотрение дела в отношении гражданина Российской Федерации из Крыма о взыскании 191 тысячи рублей в бюджет Республики Беларусь.

Обычное дело, но взыскателем являлось министерство финансов Республики Беларусь, пишет Infox.ru.

Суд белорусский Минфин проиграл, так как было установлено, что должник умер. Но последствия этого судебного процесса имеют важное политическое значение. Обращение органа власти в суд Республики Крым поставило точку в позиции Беларуси по принадлежности Крыма.

В интервью Infox.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что подобного рода обращения в суд в Крыму — в суд российской юрисдикции — является де-юре признанием российского суверенитета над Крымом.

«Думаю, что белорусские чиновники не ставили целью получение именно такого результата. Возможно, что Лукашенко попытается даже использовать этот случай для того, чтобы монетизировать его в российско-белорусских отношениях и попросить об очередных скидках на газ или бесплатных поставках оружия. Но, скорее всего, этот инцидент будет рассматриваться как ошибочное действие чиновников или будет трактоваться так, как это уже традиционно осуществляется руководством Беларуси — признание де-факто, но не признание де-юре», — считает Безпалько.

Таким образом, по мнению эксперта, своими действиями Беларусь признает российскую юрисдикцию в Республике Крым.