Грузия: Протесты поучительны для власти 15.06.2018, 14:58

Произойдет ли в Грузии революция наподобие армянской?

Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили подал в отставку, объяснив это решение разногласиями с членами своего кабинета. Чиновник был номинирован на премьерский пост парламентским большинством Грузии, в котором доминирует партия «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, и занимал его с декабря 2015 года.

Отставка премьер-министра произошла на фоне массовых протестов, начавшихся после расследования гибели двух подростков в минувшем декабре. Демонстрации начались 31 мая, однако сошли на нет 6 июня, а за день перед отставкой Квирикашвили вспыхнули с новой силой.

Ведущий эксперт армянского Центра региональных исследований, экс-министр Нацбезопасности Армении Давид Шахназарян считает, что перестановки в правительстве не связаны с уличной активностью.

«Происходящие сейчас процессы и политический кризис в Грузии абсолютно некорректно отождествлять с недавними событиями в Армении. Считать, что правительство Грузии подало в отставку из-за митингов, – ошибочно. В стране в целом и внутри правящей партии в частности уже давно шли внутренние процессы, приведшие в итоге к отставке правительства. К тому же, протесты начались именно как реакция на гибель подростков, а не на результаты выборов. Да, оппозиционные силы на каком-то этапе пытались взять народное движение под контроль. Но, во-первых, масштабы демонстраций здесь намного меньше, чем в Армении, а во-вторых, политические требования были выдвинуты далеко не сразу. Да, выступления отразились на внутренних политических процессах, но не предопределили их», – сказал эксперт «Крым.Реалии».

Армянский политолог Давид Шахназарян

При этом Давид Шахназарян положительно оценивает работу Гиорги Квирикашвили на посту премьер-министра.

«Недавно он был с визитом в Соединенных Штатах, где провел встречи с вице-президентом Майклом Пенсом и госсекретарем Майклом Помпео. Результат этих встреч был очень положительным. Однако я считаю, что новое правительство может работать еще эффективнее, чем предыдущее. Сейчас наиболее вероятными кандидатами на пост премьер-министра могут быть министр финансов Мамука Бахтадзе или министр внутренних дел Георгий Гахария (после интервью поступило сообщение, что правящая партия «Грузинская Мечта» выдвинула кандидатуру министра финансов Мамука Бахтадзе на должность премьер-министра Грузии – КР). Последний очень хорошо проявил себя во время протестов, не допустив столкновений протестующих с радикальными националистами. Однако даже если премьер-министром станет кто-то другой, внешняя политика Грузии не изменится ни на йоту. При спекуляциях на тему того, что Иванишвили является «ставленником Москвы», его партия проводит фактически ту же внешнюю политику, что ранее проводил Саакашвили, только менее агрессивно. Грузия надеется получить статус внеблокового союзника Соединенных Штатов. В Грузии реализуются серьезные программы по усилению армии – учитывая, что сейчас грузинская армия самая слабая в регионе. В Грузии создан региональный тренировочный центр НАТО, и развитие отношений с Альянсом остается одним из главных внешнеполитических приоритетов страны в области безопасности», – заверил аналитик.

Давид Шахназарян считает, что основной причиной отставки грузинского правительства стали процессы, вызванные общим несовершенством политической системы страны, что является общей проблемой для большинства постсоветских государств. Однако, по его мнению, власти Грузии в состоянии исправить это несовершенство эволюционно, путем более эффективного управления и реформ.

«На постсоветском пространстве непредсказуемый результат выборов был только в Украине и в Молдове. Во всех остальных странах, включая Армению и Грузию, выборы были предсказуемы. Но если в Армении неэффективность политической системы привела к полному коллапсу и смене власти, то в Грузии, думаю, все будет происходить эволюционным путем, и революционные сценарии здесь маловероятны. Мне кажется, протесты в любом случае были полезны и поучительны для власти, и она, безусловно, будет делать выводы. В регионе начались определенные дестабилизационные процессы, каждый из которых имеет свою природу, но очевидно, что протестная демократия начинает доминировать над электоральной», – заключил Шахназарян.

Армянский политолог Давид Шахназарян

Похожее мнение озвучивает и грузинский политолог Гела Васадзе.

«Проблема политической системы Грузии в том, что Бидзина Иванишвили, придя к власти, практически полностью зачистил политическое поле страны. Конечно, речь не идет об убийствах и даже не об арестах, а, скорее, о подкупе, каких-то политических преференциях для новых союзников или просто «выдавливании» неугодных из политики. В результате он, как и многие его предшественники, остался один на один с проблемами своей партии и своей команды, в которой начались междоусобные конфликты. Эта борьба приобрела такой ожесточенный характер, что в апреле Иванишвили вынужден был взять на себя ее «ручное управление», став ее председателем. Однако внутрипартийная борьба в результате этого еще больше обострилась. Поэтому протесты имели под собой вполне реальную и серьезную основу – люди видели, что правовые нормы не соблюдаются. Но демонстрации подогревались и группировками внутри правящей партии», – пояснил он в интервью Крым.Реалии.

При этом Васадзе, как и Шахназарян, уверен: внешняя политика Грузии останется неизменной.

«Конечно, на начальном этапе нам не удастся избежать некоторых негативных последствий. К примеру, у Гиорги Квирикашвили сложились доверительные отношения с вице-президентом США Майклом Пенсом и хорошие отношения с госсекретарем Майклом Помпео. Бахтадзе будет выстраивать свои отношения, и мы еще не знаем, насколько успешен он будет в этой области. К тому же, из-за текущего политического кризиса ни президент, ни премьер-министр Грузии не смогли приехать на открытие газопровода TANAP – основной части «Южного газового коридора», который проходит через территорию Грузии. Однако никаких серьезных изменений во внешней политике не предвидится. Программа сотрудничества Министерств обороны США и Грузии носит многолетний характер, и она не изменится. Грузию рассматривают как внеблокового союзника США», – подтвердил Гела Васадзе.

Грузинский политолог Гела Васадзе

В отличие от Давида Шахназаряна, грузинский аналитик не ожидает коренного изменения политической системы и оставшихся еще от советского времени ее недостатков в ближайшем будущем:

«Власти явно не готовы полностью отказываться от этой системы. Но наше общество уже переросло наших политиков. Протесты показали, что в обществе существует запрос на демократическую модернизацию. Население начинает верить, что мы стремимся в Европу, и оно стало требовать этого. Поэтому у меня есть надежда, что наше общество шаг за шаг будет требовать от власти перемен, и правительству волей-неволей придется отвечать на этот запрос и меняться».