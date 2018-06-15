закрыть
15 июня 2018, пятница, 18:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Беларуси ввели новые правила для работы рынков

3
  • 15.06.2018, 15:10
  • 4,003

Правила «подогнали» под указы и декреты Лукашенко.

Правительство постановлением Совмина № 452 от 14 июня 2018 года изменило правила создания и функционирования рынков, утвержденные постановлением правительства № 686 от 16 июля 2014 г. № 686.

Как сообщает пресс-служба правительства, документ принят для приведения законодательства в соответствие с указом Лукашенко №337 от 19 сентября 2017 г. о регулировании деятельности физлиц и декретом №7 о развитии предпринимательства.

Администрацию рынка обязали при разработке схем предусматривать торговые места для продажи изготовленных физлицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, а также право администрации рынка на сельскохозяйственных и универсальных рынках выделять торговые зоны для продажи таких изделий и продукции.

Кроме того, администрации рынка должны обозначать торговые зоны, где продается продукция физлиц, специальной вывеской с информацией о том, что эти товары изготовлены физлицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также не прошли ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу.

При этом граждане, продающие продукцию, должны позаботиться о здоровье покупателей и для получения торгового места на рынке представлять свежую справку о прохождении флюорографии.

Принятым документом снимается запрет на реализацию на торговых местах на рынках изготовленных физлицами кондитерских изделий и готовой кулинарной продукции, в том числе герметически упакованных консервированных продуктов домашнего изготовления.

Тем не менее сохраняется запрет на реализацию физлицами кишечного сырья, крови, вяленого и сыровяленого мяса, рубленых мясных полуфабрикатов и других изделий из мяса, не доведенных до кулинарной готовности.

В целях снижения надзорной нагрузки на субъекты хозяйствования из Правил исключена норма о необходимости согласования схемы рынка с органом государственного пожарного надзора.

Постановлением также уточняются исключение случаев продажи на рынках алкогольных напитков и наименование запрещенных к продаже товаров рыболовства.


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич