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Любителей «русского мира» снова кинули

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  • Роман Цимбалюк
  • 15.06.2018, 15:11
  • 3,571
Роман Цимбалюк

Рассказывать им правда все равно будут о тарифах в Украине.

Когда в Украине подняли пенсионный возраст, Владимир Путин очень часто любил поиграть на контрастах. Мол там подняли, а в РФ нет. Это было логично, ведь в России сильный лидер, нефть, газ и ядерная бомба.

Интересно заявит ли он теперь, что решение принято по примеру нашей прекрасной страны.

Что показательно, но любителей «русского мира» кинули и здесь, ведь эти правила будут и на оккупированных территориях.

Страдать будут все, и те кто не звал захватчиков, но оказался под российскими администрациями.

Желающим умереть в России надо помнить, за пенсиями в рублях приходят российские цены.

Рассказывать им правда все равно будут о тарифах в Украине.

Пенсионный возраст у мужчин в РФ с 2028 будет 65 лет, и 63 года для женщин.

Роман Цимбалюк, «Фейсбук»


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