Любителей «русского мира» снова кинули

Любителей «русского мира» снова кинули4
- Роман Цимбалюк
- 15.06.2018, 15:11
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Рассказывать им правда все равно будут о тарифах в Украине.
Когда в Украине подняли пенсионный возраст, Владимир Путин очень часто любил поиграть на контрастах. Мол там подняли, а в РФ нет. Это было логично, ведь в России сильный лидер, нефть, газ и ядерная бомба.
Интересно заявит ли он теперь, что решение принято по примеру нашей прекрасной страны.
Что показательно, но любителей «русского мира» кинули и здесь, ведь эти правила будут и на оккупированных территориях.
Страдать будут все, и те кто не звал захватчиков, но оказался под российскими администрациями.
Желающим умереть в России надо помнить, за пенсиями в рублях приходят российские цены.
Рассказывать им правда все равно будут о тарифах в Украине.
Пенсионный возраст у мужчин в РФ с 2028 будет 65 лет, и 63 года для женщин.
Роман Цимбалюк, «Фейсбук»