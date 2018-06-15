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Как белорусская таможня «просвечивает» автомобили

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  • 15.06.2018, 15:30
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Репортаж с польско-белорусской границы.

Журналист «Вечернего Гродно» провел один день в «Брузгах», чтобы оценить работу современного инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК), который стал помощником таможенников и головной болью контрабандистов.

Мечтают о туристах, а не о контрабандистах

Прошлым летом, когда пересекал на велосипеде границу на Августовском канале, поинтересовался у польской таможенницы, о чем она мечтает. Девушка призналась, что ждет то время, когда границу будут использовать для путешествий, туризма и культурных связей, а не для транзита контрабанды.

Белорусско-польская граница остается важным и экономически эффективным коридором между западом и востоком, по которому ежедневно проходят тысячи автомобилей с грузами. Но вместе с этим здесь по-прежнему продолжаются взрослые игры в «кошки-мышки». Ловкачи прячут контрабанду в надежде заработать, а таможенники ее ищут. И так продолжается уже много лет…

Сканируют за 10 минут

В Гродненской региональной таможне первый стационарный комплекс Rapiscan появился в «Привалке» в начале 2015 года, а в конце этого же года — в «Брузгах».

Это огромный ангар с рельсами, по которым двигается установка, сканирующая объект по принципу линейного ускорения частиц. Всего таких комплексов в зоне деятельности гродненской таможни пять: два стационарных и три мобильных.

Техника намного сократила время проведения контроля и нахождения машин в пункте пропуска. Если у сотрудника возникают сомнения насчет груза, он направляет транспорт в ИДК. Водитель загоняет легковушку или грузовик внутрь, а сам ожидает в специальном помещении. Система сканирует содержимое груза, а таможенник изучает сканограмму с помощью разных фильтров.

В бокс для сканирования загоняют далеко не каждую машину. У таможенников есть собственная система анализа и управления рисками, по которым выявляются подозрительные автомобили. Конечно, раскрывать нам ее не стали, но признались, что нарушители совершенствуют мастерство и придумывают новые способы спрятать товар.

— С помощью одного комплекса мы проверяем в сутки около 90 автомобилей. Процесс занимает в среднем десять минут. Когда видим, что груз «чистый», ставим отметку, и автомобиль едет дальше, — рассказывает начальник отдела проведения операций таможенного контроля Гродненской региональной таможни Виталий Парфенов. — Если бы проверку делали вручную, она могла бы занять несколько часов.

«Читают» по рисункам и пятнам

Анализировать сканограмму — сложное и ответственное дело. Обычному человеку рисунки и пятна ничего не скажут. Разве что можно рассмотреть руль, колеса, элементы двигателя, запаску. Но таможенники выявляют нестандартные элементы кузова — вваренные в кузов или размещенные в колесах тайники. В некоторых случаях специалисты могут рассмотреть даже уровень моторного масла.

С помощью ИДК прошлой осенью обнаружили крупную партию наркотиков. Российского курьера, перевозившего 285 кг гашиша в тайнике под днищем «Лексуса», задержали в «Брузгах». «Просветили» автомобиль и нашли брикеты с гашишем.

Темные оранжевые пятна внизу автомобиля — это спрятанные в днище авто брикеты с гашишем

— Во время контроля мужчина вел себя очень спокойно. У контрабандиста не дрогнул ни один мускул, когда мы разрезали днище и стали доставать брикеты из тайника, — вспоминают таможенники и показывают голограмму сканирования «Лексуса» — в днище автомобиля видно темное оранжевое пятно: оно, в частности, и вызвало подозрение.

Помнят в «Брузгах» случай, когда дальнобойщик спрятал в кабине шесть килограммов сырого мяса — свинины из Польши, которое запрещено провозить в Беларусь из-за африканской чумы. Его нашли в тайнике под крышей. Сейчас водитель из-за такой глупости может лишиться грузовика Scania 2011 года выпуска.

Замерили радиацию: уровень ниже нормы

Таможенники рассказывают, что часто те, кого подозревают в перевозке контрабанды, ведут себя эмоционально и даже отказываются заезжать в боксы якобы из-за сильного излучения. На самом деле человек находится в безопасном помещении, где уровень излучения постоянно измеряют и он не превышает естественный фон. В этом убедился лично. Виталий Парфенов откалибровал дозиметр и замерил уровень радиации. Прибор показал 0,10 мкЗв/час при нормальном радиационном фоне 0,30 мкЗв/час. К слову, чтобы для получения разрешения на работу с ионизирующим излучением, необходимо было представить к рассмотрению 28 документов.

Автомобиль и товары после сканирования также безопасны, потому что лучи, представляющие собой электромагнитные волны, не оставляют «следов» на транспорте и товаре. Это значит, что автомобиль можно проверять неограниченное количество раз.

Кстати, если водитель отказывается от проверки, на границу вызывают эвакуатор и с его помощью загоняют на ИДК. В этом случае водителю грозят штрафы за нарушение режима в пункте пропуска и неповиновение, а также оплата услуг эвакуатора.


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