Меган Маркл номинировали на премию «Эмми» 1 15.06.2018, 15:41

Герцогиня Сассекская номинирована в категории «Лучшая драматическая актриса».

Меган Маркл, которая впервые вышла в свет с Елизаветой II, может получить премию "Эмми" за свою актерскую игру в последнем 7 сезоне сериала "Форс-мажоры", где она сыграла роль Рейчел Зейн. Дело в том, что представили комитета премии из США официально подтвердили информацию, что, сообщает издание segodnya.ua.

Кроме нее, на победу в этой номинации претендуют такие звезды как Алексис Бледел ("Рассказ служанки"), Крисси Метц ("Это мы"), Софи Тернер и Мэйси Уильямс ("Игра престолов").

К этому времени Меган Маркл не получила ни одной престижной награды и сейчас ей выпал последний шанс получить премию, поскольку после бракосочетания с принцем Гарри она навсегда отказалась от актерской карьеры. Герцогиня играла в сериале "Форс-мажоры" с 2011 по 2017 год.

Отметим, что Кенсингтонский дворец пока не прокомментировал эту информацию. Сама же премия "Эмми" состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.