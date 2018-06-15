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Путин прилетит в Минск на переговоры с Лукашенко

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  • 15.06.2018, 15:43
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Визит запланирован на 19 июня.

Лукашенко проведет 19 июня переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Во время встречи в узком составе обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Затем Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в заседании высшего государственного совета «союзного государства». Повестка дня включает около 10 вопросов. По итогам заседания ожидается подписания ряда документов.


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