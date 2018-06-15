БелАЭС вызывает рекордное количество вопросов у европейских экспертов 5 15.06.2018, 15:59

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Белорусские активисты провели переговоры с Советом Европейской группы по экспертизе АЭС.

Представители белорусской общественности (НГО «Экодом» и Белорусская партия «Зеленые») и Совета Европейской группы по экспертизе стресс-тестов Белорусской АЭС, возглавляемого Марком Фоем, обменялись мнениями на встрече в Минске, сегодня 14 июня. Совет в составе представителей Европейских регуляторов по радиационной безопасности и представителей Еврокомиссии прибыл в Беларусь для представления отчета по евроэкспертизе (peer-review) стресс-тестов Белорусской АЭС Госатомнадзору и РУП “Белорусская АЭС”. Европейская экспертная группа также посетила площадку строительства Белорусской АЭС 13 июня.

Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном Белорусской антиядерной кампанией, Белорусской партией «Зеленые» и общественным объединением «Экодом» и переданным в редакцию Charter97.org

Рекордное количество вопросов и отсутствие гарантий безопасности

Вопреки утверждениям белорусских государственных СМИ и чиновников, стресс-тесты не являются гарантией безопасности атомной электростанции - это не лицензия и не сертификат качества. Напротив, стресс-тесты призваны выявить слабые места объекта по отношению к очень ограниченному кругу факторов - воздействий, связанных с неблагоприятными природными воздействиями: землетрясениями, цунами, наводнениями и другими. Так, стресс-тесты не рассматривают другие вопросы, связанные с рисками АЭС, в частности, с дефектами конструкций и агрегатов, обращением с радиоактивными отходами, регулярными выбросами, а также, человеческим фактором. Кроме того, по европейским правилам стресс-тесты строящихся АЭС оценивают только проектную документацию, а не строящийся объект, иными словами, риски связанные с нарушениями во время строительства и происшествиями, такими как падение и удар корпуса реактора о столб не рассматриваются.

Встреча с Совета Европейской группы по экспертизе стресс-тестов Белорусской АЭС оставила у нас впечатление о том, что у проекта Белорусской АЭС, как и Национального отчета по стресс-тестам - слишком много таких слабых мест. Об этом говорит тот факт, что европейские регуляторы направили Беларуси рекордное количество вопросов - 460. По словам Марка Фоя, ни одной из стран прежде не было задано так много вопросов.

Нет гарантий выполнения рекомендаций по снижению рисков Белорусской АЭС

Мы считаем, что результатом стресс-тестов Белорусской АЭС могут стать серьезные и всеобъемлющие изменения проекта АЭС-2006, по которому строится атомная электростанция под Островцом. В итоге евроэкспертизы стресс-тестов, Беларусь должна будет учесть рекомендации европейских экспертов и создать Национальный план по их выполнению.

И хотя Марк Фой отметил, что Совет получил ответы от Беларуси на свои вопросы, а в процессе евроэкспертизы стресс-тестов были учтены евростандарты, нет гарантий того, что Беларусь внесет их все в свой Нацплан и затем выполнит его.

Практика показывает, что Беларусь не склонна исполнять рекомендации международных органов в отношении Белорусской АЭС - во время ее строительства неоднократно нарушались технические нормы и законодательство, включая Конвенции ЕЭК ООН, решения органов Конвенций исполнялось избирательно и чисто формально. В то же время, рекомендации в результате стресс-тестов могут потребовать значительных дополнительных вложений, учитывая количество, характер вопросов, а также тот факт, что строительство первого энергоблока Белорусской АЭС находится в стадии завершения.

Наблюдение Европейской группы по экспертизе стресс-тестов за выполнением Национального плана также не являются гарантией, поскольку процедура стресс-тестов является добровольной и там отсутствуют механизмы принуждения. И если в европейских странах таким механизмом является демократия, когда общественность, по итогам стресс-тестов, может добиваться от госорганов и оператора внедрения мер по снижению рисков или даже закрытия АЭС/отмены проектов строительства, то в Белорусских условиях, когда власти репрессируют критиков АЭС, этот механизм вряд ли будет полноценно работать.

Мы уверены, что начинать снижение рисков строящейся Островецкой АЭС стоило бы как с проведения стресс-тестов, развития институтов и практик демократического принятия решений, так и с приостановки строительства - целесообразнее, дешевле и ответственнее было бы сначала изменить проект АЭС-2006 с целью снижения рисков, затем обсудить его с общественностью, и только затем, с участием граждан принимать решение о продолжении реализации этого проекта.

Взаимодействие с общественностью оставляет желать лучшего

У белорусской общественности было меньше возможностей, чем у ее европейских коллег в обсуждении с национальным регулятором и оператором информации, относящейся к стресс-тестам Белорусской АЭС. Так по словам Марка Фоя, у британской общественности была возможность встречи и обсуждения вопросов безопасности по отношению к внешним воздействиям с национальным регулятором, который затем учел пожелания независимых экспертов и активистов. Похожие возможности были и у других европейских НГО.

Белорусский Госатомнадзор не предоставил общественности запрашиваемой ею информации со ссылкой на то, что она еще не утверждена, а также на то, что она является собственностью других организаций. Ответы на свои вопросы белорусская общественность получит от Группы европейских регуляторов, а не от Госатомнадзора или Белорусской АЭС.

Марк Фой, возглавляющий Совет Европейской группы по стресс-тестам считает, что подобная практика допустима, кроме того, на данном этапе отчет по евроэкспертизе стресс-тестов Белорусской АЭС является сугубо конфиденциальным.

Мы считаем, что участие общественности, ограничивающееся доступом к уже готовым документам и представления вопросов к ним, оставляют желать лучшего. В данной ситуации общественность не может повлиять на рекомендации евроэкспертов или внести свои предложения, ни в отчет по евроэкспертизе, ни в Национальный план по стресс-тестам Белорусской АЭС, который должен стать одним из результатов процесса.

Мы надеемся, тем не менее, что примеры европейских стран будут показательны для Госатомнадзора Беларуси, и он все-же проведет встречу с общественностью и ответит на ее вопросы перед публикацией отчета по евроэкспертизе стресс-тестов.