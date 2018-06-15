Климкин о ЧМ в России: Футбольный праздник мы им должны испортить 1 15.06.2018, 16:27

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Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Болельщики должны знать, что едут в страну, где есть политзаключенные.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал "испортить футбольный праздник" россиянам.

Об этом он сказал 15 июня журналистам, сообщают "Українськi новини".

"Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты [политзаключенных] Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить", – заявил Климкин.

14 июня в России стартовал Чемпионат мира по футболу.