Через две недели белорусов ожидают сразу четыре выходных 15.06.2018, 16:11

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Других переносов до декабря не предусматривается.

3 июля в этом году приходится на вторник, поэтому рабочий день 2 июль (понедельник) перенесен на 7 июля (субботу), пишет nn.by.

Таким образом выходными будут сразу четыре дня: с 30 июня по 3 июля (суббота — вторник).

Других переносов до декабря не предусматривается. Рабочий день с 24 декабря (понедельник) будет перенесен на 22 декабря (субботу), а 31 декабря (понедельник) на субботу 29 декабря.