Украинская писательница о ресторане в Куропатах: Это страшное богохульство 15.06.2018, 16:21

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Оксана Забужко

Фото: РБК-Украина

Оксана Забужко поддержала защитников урочища.

Украинская писательница Оксана Забужко высказалась насчет ресторана возле места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий в Куропатах, сообщает «Радыё Свабода»:

«Это страшное богохульство. За любые танцы на костях всегда приходится очень жестко расплачиваться следующим поколениям. Это бомба под будущее.

Можно вспомнить страшную историю Бабьего Яра в Киеве, который залили пульпой, засыпали и сделали там танцевальную площадку. А в 1961 году это обернулось страшной Куреневской трагедией, которая унесла еще сотни невинных жизней.

Есть определенные вещи в человеческой культуре, которые нужно уважать. И это касается могил убитых невинных людей.

Я не знаю, какой тут сатанинский замысел, но как правило, преступники всегда хотят затереть следы своих преступлений. И общественность должна сама осознать - вам под ноги катят бомбу, которая неизвестно когда взорвется в будущем», - заявила Оксана Забужко.