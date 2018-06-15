Президент США утвердил пошлины на китайские товары 15.06.2018, 16:03

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Китай уже заявил, что планирует принять ответные меры.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Налог на продукцию из Китая составит 25 процентов. Об этом пишет Assocoated Press со ссылкой на заявление Белого дома, сообщает "Радио Свобода".

В сообщении говорится, что таможенные пошлины вводятся в ответ на кражу Пекином интеллектуальной собственности и технологий. Новый налог распространяется на товары, произведенные в рамках программы промышленного развития "Сделано в Китае 2025".

В случае введения Пекином ответных мер, Вашингтон оставляет за собой право на введение дополнительных пошлин, говорится в заявлении.

Китай уже заявил, что планирует принять ответные меры.