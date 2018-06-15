закрыть
15 июня 2018, пятница, 18:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: В Китае с неба падали осьминоги и морские звезды

1
  • 15.06.2018, 16:38
  • 1,443

Инцидент произошел 13 июня.

В Китае во время урагана вместе с каплями дождя с неба сыпались мелкие осьминоги, морские звезды и креветки. Инцидент произошел 13 июня, сообщает Укринформ.

"В китайском Циндао прошел ливень, в течение которого с неба падали морские жители", – говорится в подписи под фото.

Отметим, что город Циндао расположен на юге Шаньдунского полуострова на берегу Желтого моря. Климат в Циндао влажный, муссонный. Летом здесь душно и часто идут дожди. Средняя температура августа — 25,3 °C. Самое приятное время — осень и весна.

Фото: facebook.com/Ukrinform
Фото: facebook.com/Ukrinform
Фото: facebook.com/Ukrinform
Фото: facebook.com/Ukrinform

популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич