Фотофакт: В Китае с неба падали осьминоги и морские звезды 1 15.06.2018, 16:38

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Инцидент произошел 13 июня.

В Китае во время урагана вместе с каплями дождя с неба сыпались мелкие осьминоги, морские звезды и креветки. Инцидент произошел 13 июня, сообщает Укринформ.

"В китайском Циндао прошел ливень, в течение которого с неба падали морские жители", – говорится в подписи под фото.

Отметим, что город Циндао расположен на юге Шаньдунского полуострова на берегу Желтого моря. Климат в Циндао влажный, муссонный. Летом здесь душно и часто идут дожди. Средняя температура августа — 25,3 °C. Самое приятное время — осень и весна.

Фото: facebook.com/Ukrinform

Фото: facebook.com/Ukrinform

Фото: facebook.com/Ukrinform