СБУ: По «делу Бабченко» задержан руководитель группы террористов 15.06.2018, 16:54

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Речь идет о некоем «гражданине Т.».

Служба безопасности Украины заявила о задержании еще одного подозреваемого в деле об "убийстве" российского журналиста Аркадия Бабченко. По словам заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Богдана Тиводара, речь идет о некоем "гражданине Т.", сообщает "Настоящее время".

15 июня на брифинге в Киеве он заявил также, что СБУ сообщила о подозрении гражданину Украины Вячеславу Пивоварнику, которого силовики считают заказчиком "убийства" Бабченко. Сейчас, говорит Тиводар, правоохранители устанавливают его местонахождение в России.

По словам Богдана Тиводара, подозреваемый в организации покушения на Аркадия Бабченко Борис Герман пытался получить огнестрельное оружие из зоны боевых действий в Донбассе. Это задание, говорит Тиводар, Герман получил от российской стороны. "Герман фактически признал себя российским резидентом в Украине", – добавил Тиводар.

"В настоящее время имеются достаточные основания, чтобы подозревать "гражданина Т" в причастности к подготовке террористических актов", – отметил Тыводар.

В СБУ сообщили, что задержанный руководил группой из трех граждан Украины, которые прошли инструктаж и обучение в Ростове-на-Дону (РФ) для совершения терактов на территории Украины.

Представители СБУ продемонстрировали аудиозапись, на которой, как утверждают в украинской спецслужбе, Борис Герман и неназванный "свидетель" обсуждают покупку оружия.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко. Правоохранители отметили, что в него стреляли в его квартире, после чего он скончался в карете "скорой".

30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, и попросил его зайти.

Грицак утверждает, что спецслужбе удалось раскрыть план по подготовке убийства журналиста. СБУ задержала гражданина Украины Бориса Германа, которого, по словам Грицака, для организации убийства наняли российские спецслужбы.

Аркадий Бабченко уехал из России в феврале 2017 года, жил в Праге, потом начал работать ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве. Он объяснял решение уехать из России информацией о возможности открытия уголовного производства в отношении него.