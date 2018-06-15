Создатели филиала украинского вуза в Минске ответили на претензии силовиков 1 15.06.2018, 17:10

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Павел Бука на фото слева.

Обвинения имеют политическую подоплеку.

Организаторы курсов, которых подозревают в незаконной предпринимательской деятельности посредством создания нелегального филиала украинского вуза, высказались по поводу претензий силовиков. По их словам, занятия они проводили бесплатно, а обвинения имеют политическую подоплеку, пишет tut.by.

Напомним, в марте сообщалось, что столичная финансовая милиция пресекла деятельность нелегального филиала украинского вуза. По сводке КГК, в Минске было организовано платное заочное белорусскоязычное обучение от имени украинского вуза без лицензии и регистрации. Занятия и сессии по программированию проводили в Беларуси в арендованных для этого помещениях. Преподаватели были из белорусских государственных вузов.

Правоохранители заявили о стоимости четырехлетнего обучения — по их сведениям, она составляла 600 долларов. На организаторов вуза завели уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).

Сегодня директор института Павел Бука рассказал, что занятия по программированию проводило общественное объедение «Институт математики и кибернетики». Курсы по программированию представляли собой лекции. По словам Буки, они всегда были бесплатными.

Бука восстанавливает события: весной 2017 года проводятся обыски и допросы, дальше год идет проверка; весной 2018 года появляется информация в СМИ, в мае организаторов института вызывают на допросы; 7 июня создателям института Павлу Буке и Дмитрию Конопляникову сообщили о том, что они являются подозреваемыми по уголовному делу о незаконном предпринимательстве. Им грозит штраф или до пяти лет ограничения или лишения свободы.

— Натуральна, і праверка, і справа не могуць выявіць парушэнняў заканадаўства, бо іх не было. Паколькі доказаў віны не знаходзіцца, праверкі і справа, відавочна, зацягваюцца. У рэшце рэшт закрыцце справы непазбежнае. Нам прад’яўлялі дакументы з нашага архіву — нашу дамову з МЭГУ (Международный экономико-гуманитарный университет им. С. Демьянчука в Ровно. — прим.), дамову студэнтаў з МЭГУ, дамову з нашымі слухачамі аб тым, што яны могуць бясплатна карыстацца метадычнымі напрацоўкамі, таксама прад’яўлялі іхнія здагадкі. Пра лекцыі ўвогуле нідзе нічога не ўпаміналася, паколькі яны бясплатныя, яны нічым не рэгулююца, яны праводзіліся без усякіх дамоў. Нас пускалі у розныя памяшканні. У апошні час арандаваў памяшканні я і пускаў туды інстытут.

При чем тут украинский университет?

Объединение «Институт математики и кибернетики» основали в 1997 году для того, чтобы в перспективе создать национальный университет, говорит Бука. В качестве первого шага институт начинает образовательную программу в 2013 году с дисциплин по математике и программированию. В 2014 году объединение договорилось с украинским вузом о сотрудничестве, так как создатели института в Минске понимали, что открыть подобный вуз сами в ближайшее время они не смогут.

После подписания соглашения между общественным объединением и украинским вузом ровенский МЭГУ им. С. Демьянчука открыл белорусскоязычную образовательную программу. По словам Буки, те, кто поступал на эту программу, посещал перед этим лекции в Минске от института. То есть в институте практически проводились подготовительные бесплатные курсы для поступления в университет.

Что же касается общественного объединения, по словам Буки, они ни на чем не зарабатывали. Преподаватели на курсах также работали бесплатно, добавляет он.

Бука предполагает, что обыски и уголовное дело было заведено либо из-за дыры в бюджете, поэтому «стараются брать с кого можно и с кого нельзя», либо из-за преподавания на белорусском языке.

— Скарэй за ўсе там быў нейкі заказ. Менавіта — супраць беларускай мовы. Ніякой другой палітыкай мы не займаліся. Мы займаліся праграмаваннем, — говорит Бука.

По его словам, сейчас уголовное дело расследует Следственный комитет Октябрьского района.