Уругвай вырвал победу у Египта во втором матче ЧМ-2018 3 15.06.2018, 17:19

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Фото: EPA

Гол был забит на 90-й минуте матча.

Сборня Уругвая победила Египет во втором матче чемпионата мира-2018, забив мяч на последней минуте основного времени игры, сообщает «Новое время».

Первый тайм прошел без особо опасных моментов, но в целом преимуществом владела южноамериканская команда. В то же время, соперник не отсиживался в обороне и стремился отвечать своими выпадами.

Вторая половина игры началась с опасного момента у ворот "Фараонов". Это Луис Суарес имел выгодный шанс забить, находясь на углу чужой вратарской, однако вратарь Мохамед Эль Шенави выручил партнеров.

Позже голкипер Египта еще дважды спас свою сборную, когда сперва завладел сферой, бросившись в ноги тому же Суаресу, который упустил шанс для удара, а затем парировал выстрел Эдинсона Кавани.

В еще одном эпизоде от пропущенного мяча африканский коллектив спасла стойка - со штрафного пробивал опять-таки Кавани. Тем не менее, на 90-й минуте за нападающих Уругвая дело сделал защитник Хосе Хименес: Карлос Санчес сделал подачу со штрафного, а оборонец забил ударом головой.

Тем самым в группе A после первого тура лидирует Россия, которая накануне со счетом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию. На втором месте - Уругвай. Далее располагается Египет.

Египет — Уругвай 0:1

Гол: Хименес, 90

Египет: Эль Шенави — Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи — Эльнени, Хамед (Морси, 50) — Варда (Собхи, 82), Эль Саид, Трезеге — Мохсен (Кахраба, 63)

Уругвай: Муслера — Варела, Хименес, Годин, Касерес — Нандес (Санчес, 58), Бентанкур, Весино (Торрейра, 87), Де Арраскаэта (Родригес, 59) — Суарес, Кавани.