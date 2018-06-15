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Сейм Польши потребовал от России освободить украинских политзаключенных

  • 15.06.2018, 17:25

МИД Украины поблагодарил Польшу за принятое решение.

Сейм Польшу 15 июня принял постановление с требованием освобождения граждан Украины, которые заключены в России по политическим мотивам.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Prawna, за принятие постановления проголосовали 410 депутатов, 2 были против, 4 воздержались.

Накануне комитет по иностранным делам Сейма единогласно принял текст резолюции.

В постановлении депутаты требуют, среди прочего, освободить крымского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам исправительной колонии.

Резолюция требует "освобождения всех украинских граждан, находящихся по политическим причинам в российских следственных изоляторах и тюрьмах". "Освобождения преследуемых по политическим мотивам людей ожидают миллионы представителей демократического мира", - подчеркивается в обращении польских депутатов.

В документе также упомянуты незаконно осужденные в РФ Александр Кольченко и Роман Сущенко.

Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил польский Сейм за принятое решение.


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