Жительницы Гродно поверили, что смогут вернуть вклады МММ и потеряли еще $50 000 15.06.2018, 17:59

По статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.

Две гродненки, 54- и 63-летняя, когда-то потеряли деньги, которые вложили в финансовую пирамиду МММ, и давно об этом забыли. В начале 2018 года к ним начали звонить неизвестные, которые представлялись страховыми агентами. Они уверяли, что деньги все еще можно вернуть — нужно только оплатить банковские расходы, сообщает Гродненская милиция.

Им сообщили, что на их счетах скопились крупные суммы. Деньги можно было забрать хоть сейчас, только оплатив расходы по их сохранению.

Женщины поддались на уговоры и отправили в Россию безадресные переводы. Каждый раз — от 500 до 5000 долларов США. Так 63-летняя гродненка потеряла 40000, а 54-летняя — 8000 долларов. По статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.