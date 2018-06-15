«Дело Бабченко»: СБУ опубликовала фрагмент разговора организаторов планируемого убийства 15.06.2018, 18:10

По данным СБУ, их завербовали российские спецслужбы.

В пятницу, 15 июня, Служба безопасности Украины опубликовала задокументированный разговор организаторов планируемого убийства журналиста Аркадия Бабченко, пишет «Новое время».

В частности, речь идет о разговоре Бориса Германа и Вячеслава Пивоварника. СБУ считает их организаторами попытки убить Бабченко и других терактов в Украине. В частности, Пивоварник назван куратором Германа в России.

Кадр из разговора Германа с еще одним участником организации покушения

Брифинг заместителя начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар транслировал телеканал «Прямой».

Так представитель спецслужбы сообщил, что Пивоварнику 8 июня сообщили о подозрении в деле об организации и подготовке теракта. Его местонахождение устанавливается.

Согласно обнародованной информации, подозреваемый в организации покушения на журналиста Борис Герман по приказу Пивоварника перевез в Украину из России трех украинских граждан, которые перед этим прошли инструктаж и обучение для проведения терактов в Ростове-на-Дону.

Во время брифинга журналистам продемонстрировали фрагмент переписки Германа с еще одним участником дела о подготовке покушения убийства Бабченко.

Герман говорит, что уже есть киллер, однако проблема в образе жизни журналиста, который редко выходит из дома. Собеседник Германа предложил сделать это у него дома.

Указывается, что Герман и его собеседник обсуждали пути получения оружия из зоны спецоперации на Донбассе.

В фрагменте переписки Германа с Пивоварником стороны обсуждали организацию перелета украинцев, которых тренировали в Ростове, в Украину. Они должны были вылететь из Ростова-на-Дону прилететь в Москву, затем в Стамбул, а оттуда - в Киев. В СБУ утверждают, что Пивоварник из РФ оплатил эти поездки.

Тиводар добавил, что в разговоре упоминалась партия «Умная сил»а.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

СБУ задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г". Впоследствии стало известно, что это владелец ООО Украинский-германского совместного предприятия (единственной частной компании по производству оружия в стране) Шмайсер Борис Герман. По данным СБУ, организатора завербовали российские спецслужбы.