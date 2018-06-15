В правящей партии Румынии задумались над отстранением президента 15.06.2018, 18:28

Клаус Йоханнис

Фото: EPA

Приостановление полномочий президента требует большинства голосов парламента.

В правящей партии Румынии рассматривают вопрос отстранения президента Клауса Йоханниса за отказ освобождать руководительницу Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауру Ковеши в связи с публикацией соответствующего решения Конституционного суда.

Об этом сообщает Balkan Insight (перевод - «Европейская правда»).

Социал-демократы утверждают, что его отказ освобождать Ковеши нарушает решение Конституционного суда и он обязан подписать документ об увольнении по представлению министра юстиции.

Несколько представителей партии уже заявили о готовности запустить процедуру приостановления полномочий президента, если он будет затягивать с увольнением.

Представитель Социал-демократической партии Адриан Добре сообщил, что партия еще не принимала никаких решений, когда начинать этот процесс.

Приостановление полномочий президента требует большинства голосов парламента. Кроме того, в 30-дневный срок страна должна провести референдум по этому вопросу.

12 июня Йоханнис объявил, что не собирается спешить с подписанием указа об увольнении главы Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауры Ковеши, несмотря на решение Конституционного суда.

Напомним, Конституционный суд Румынии 30 мая принял решение, которым обязал президента Йоханниса подписать указ об увольнении Ковеши.

Министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер в феврале направил Йоханнису письмо с требованием отправить Ковеши в отставку. Позицию министра юстиции поддержал и премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.

Высший совет магистратуры Румынии позже отклонила требование министра юстиции, который утверждал, что Ковеши действовала с превышением полномочий.

В середине апреля Йоханнис объявил о своем решении отказать в запросе об увольнении Ковеши.

Ковеши руководит антикоррупционным ведомством с 2013 года, и под ее руководством количество уголовных дел против чиновников в одной из самых коррумпированных государств ЕС резко возросла. Она является едва ли не самым популярным чиновником страны.