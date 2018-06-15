Эксперты назвали доступный продукт для улучшения памяти 15.06.2018, 18:51

Продукт имеет уникальный химический состав.

Интересно то, что ради него не придется тратить много денег, ведь речь идет об обыкновенном репчатом луке, пишет сайт orthodox.od.ua.

Содержащиеся в нем активные химические соединения на основе серы делают этот продукт чрезвычайно полезным для головного мозга и поможет в улучшении памяти. Данный продукт полезен в оптимизации взаимодействия мозга с остальным организмом.

«Уникальный химический состав репчатого лука является залогом для того, чтобы на мозг оказывалось благоприятное воздействие. Лук очищает и омолаживает клетки самым эффективным образом. Происходит это благодаря соединениям, основой которых выступает сера», - заявили участники международного исследовательского проекта, в рамках которого и удалось установить полезные и до этого неизвестные свойства данного продукта.

Кроме того, лук повышает интеллектуальный потенциал человека и заставляет память работать куда более эффективно. Также он защищает организм от патогенного воздействия опасных вирусов и микроорганизмов.

Лук выводит из нервных клеток токсические вещества, что фактически можно воспринимать за их «перезагрузку». Как итог, регулярное употребление репчатого лука может оказать потрясающий эффект на весь организм, но, в особенности, на память.