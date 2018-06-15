СБУ: Решение о передаче денег Герману принималось высшим руководством РФ 3 15.06.2018, 19:01

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Борис Герман

Через подозреваемого в подготовке «убийства» Бабченко спецслужбы РФ финансировали пророссийскую партию в Украине.

Борис Герман, подозреваемый в организации подготовки террористического акта в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко, был посредником, при помощи которого российские спецслужбы финансировали пророссийскую партию "Разумная сила" в Украине. Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар на брифинге в Киеве, сообщает gordonua.com.

"Обращаем внимание, что решение о передаче денег принималось на уровне высшего политического руководства РФ, "Вова Пу", [президент России Владимир] Путин. А сам Герман четко обозначает свои функции как кассира", – подчеркнул он.

В СБУ опубликовали фрагмент разговора Германа со свидетелем обвинения, где говорится о деньгах, которые надо "выдать в Киеве людям".

"Он пошел сегодня к Пу, вот, к Большому Пу... И говорит: я ничего не могу сделать. Он сказал, деньги надо сейчас на эту партию, у них тут есть партия, "Разумная сила" называется. Они ее финансируют. Деньги он мне передает... Ну а кассир что? Взял деньги у одного человека, попросил передать другому человеку", – говорит на записи Герман.

30 мая стало известно, что убийство Бабченко было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

Задержанный Герман – соучредитель украинско-немецкого СП "Шмайсер", которое поставляло товары военного назначения госконцерну "Укроборонпром". Подозреваемый отказался от сделки со следствием.

Он фигурирует еще в двух делах: о подделке документов, которая привела к изменению состава участников ООО "Шмайсер", и о незаконном ношении и продаже огнестрельного оружия.

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. В ходе заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.

На заседании суда, где Герману избирали меру пресечения, он заявил, что люди из окружения народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского имеют отношение к партии "Разумная сила", которая якобы получает деньги из частного фонда российского президента.

Партия "Разумная сила" назвала "бредовыми" утверждения Германа о своей связи с "частным фондом Путина". Пашинский обвинения в свой адрес отверг.