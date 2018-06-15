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Как торговые сети не отпускают работников

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  • 15.06.2018, 19:09
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Фактическая невозможность уволиться была признана МОТ принудительным трудом.

Сегодня немалая доля обращений в профсоюз РЭП – просьбы помочь уволиться. Юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков рассказал praca-by.info об опыте переговоров с нанимателями.

В начале этого года профсоюз РЭП помог продавцу-кассиру Елене Коледе уволиться по соглашению сторон из торговой сети «Евроопт». Тогда руководство компании пошло навстречу женщине и даже подарило ей микроволновую печь.

В апреле сотрудника «Евроопта», кассира Андрея Жвирко, которого не отпускало руководство, все-таки уволили после переговоров юриста РЭП с нанимателем.

Однако не всегда наниматели готовы увольнять сотрудника, работающего по контракту, пользуясь положениями трудового законодательства. Эта фактическая невозможность уволиться была признана МОТ принудительным трудом.

В профсоюз РЭП обратилась продавец «Евроопта» Елена Торгонская из Старых Дорог. Женщина хочет перевестись по месту жительства и работы мужа – в Минск. Она подала два заявления об увольнении: по соглашению сторон и по статье 41 Трудового кодекса (в связи с переездом по месту жительства мужа). Директор по персоналу Денис Зеленухо отказал в увольнении.

«Досрочное прекращение контракта по соглашению сторон возможно лишь после достижения взаимной договоренности. […] Ваше заявление об увольнении является односторонним волеизъявлением. Таким образом, соглашение сторон не достигнуто» - это цитата из ответа «Евроопта» Елене Торгонской.

Также «Евроопт» не счел достаточным основанием для увольнения переезд в Минск мужа Елены:

«Контракт подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае наличия уважительных причин, которые должны быть подтверждены документально, при этом уважительность причин оценивается Нанимателем. Свидетельство о временной регистрации по месту пребывания вашего мужа не содержит сведений, подтверждающих ваше намерение сменить место жительства, и не может служить уважительной причиной, препятствующей выполнять свои трудовые обязанности».

Правовой инспектор РЭП Юрий Беляков побеседовал с директором по персоналу Денисом Зеленухо, который сообщил, что Елена Торгонская все же будет уволена 26 июня. Юрист профсоюза сразу же созвонился с заведующим магазином “Евроопт” в Старых Дорогах, и тот заявил, что ничего не знает о предстоящем увольнении сотрудницы.

– Вопрос об увольнении Елены Торгонской находится в подвешенном состоянии. Надеемся, что руководство “Евроопта” все же уволит сотрудницу, которая желает переехать к мужу, – отметил правовой инспектор РЭП.

С аналогичной проблемой столкнулся охранник магазина “Белмаркет” Андрей Рогов, который не может уволиться уже с месяц. Дата увольнения была согласована с директором по персоналу “Белмаркета”. Однако уже на следующий день директор по персоналу изменил свое решение и отказал Рогову в увольнении.

– В случае с работником “Белмаркета” наниматель нарушил законодательства о труде, в связи с чем подано заявление в Департамент государственной инспекции труда. У руководителей “Белмаркета” еще есть время изменить свое решение и выйти из ситуации с наименьшими потерями. В противном случае им придется выплатить Рогову на три среднемесячных оклада больше, как того требует статья 41 Трудового кодекса, – объяснил Юрий Беляков.

Единственный случай за последнее время, который вспоминает профсоюзный юрист, когда без проблем удалось договориться с нанимателем, – увольнение продавца Елены Яроцкой из магазина «Рублевский».

Сотрудница СООО «Белинтерпродукт» Елена Яроцкая обратилась в Белорусский профсоюз РЭП с просьбой помочь уволиться.

Продавец нашла работу и рядом с домом, и с более высокой заработной платой. Женщина месяц обращалась к руководству магазина с просьбой уволить, однако администрация отказывалась даже принимать заявление. После переговоров, которые провел Юрий Беляков, администрация магазина решила добровольно расторгнуть трудовой контракт с 30 июня 2018 года.

– К сожалению, сегодня в 80 процентах случаев люди обращаются ко мне как юристу профсоюза с просьбой содействовать увольнению с работы. Госпредприятия обычно по своей инициативе расторгают контракты с работниками, чего не скажешь о торговых сетях. В случае с Яроцкой руководство предприятия даже предложило повысить ей зарплату на 40 рублей, лишь бы женщина осталась работать, – рассказал Юрий Беляков. – Однако мы можем отметить положительную тенденцию на рынке труда: люди не боятся потерять работу, и ищут лучшие условия. Высказываю персональную благодарность руководству сети магазинов «Рублевский» за то, что пошло навстречу женщине, не доводя дело до суда.


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