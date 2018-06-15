Погода в выходные: ожидаются дожди и грозы 15.06.2018, 19:12

1,541

Уже со следующей недели в стране установится «белорусское лето».

За минувшие сутки на большей части территории Беларуси прошли такие необходимые земле дожди. Правда, выпадение осадков было неравномерным — где-то прошел обычный летний дождик, а вот в Березино за 10 часов выпала месячная норма осадков. Дождливо будет и в выходные, но уже со следующей недели в стране установится «белорусское лето». Об этом tut.by сообщил Белгидромет Минприроды.

В субботу, 16 июня, будет облачно с прояснениями. На большей части территории Минской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей дожди, в отдельных районах по востоку — с грозами. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11…17°С, во второй половине дня повысится до +15…21°С, по юго-западу +22…26°С.

В воскресенье, 17 июня, местами по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10…17°С, днем +20…+27°С.

18 июня, в понедельник, местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12…17°С, днем +22…28°С.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе в Беларуси ожидается типично белорусская теплая комфортная погода. В отдельных районах будут отмечаться короткие летние дожди под аккомпанемент гроз.