Манафорта взяли под стражу 3 15.06.2018, 19:43

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Пол Манафорт

Фото: NBC NEWS

Экс-глава избирательного штаба Трампа, обвиняемый в сговоре против США, пытался влиять на свидетелей по его делу.

Окружной суд Вашингтона 15 июня принял решение взять под стражу политтехнолога Пола Манафорта, который обвиняется в сговоре против США, сообщает Bloomberg (перевод — gordonua.com).

Бывшему руководителю избирательной кампании Дональда Трампа выдвинуто обвинение в давлении на свидетелей.

По данным офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, Манафорт связывался как минимум с двумя свидетелями по его делу, что являлось нарушением условий его выхода под залог в $10 млн.

Политтехнолог не признал своей вины.

Судья Эми Берман Джексон указала, что у суда нет возможности ограничить возможность подозреваемого общаться с другими людьми, поэтому меру пресечения необходимо изменить. По ее словам, "мы не в школе, и я не могу отобрать у него мобильный телефон".

30 октября 2017 года Манафорта и его бывшего помощника Рика Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Изначально им выдвинули обвинения по 12 пунктам, но 23 февраля 2018 года перечень расширили до 32 пунктов. По версии следствия, политтехнологи получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине.