«Как будто ждали»: В Могилеве укладывают асфальт под первым за несколько недель дождем 5 15.06.2018, 19:54

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Дорожники шокировали жителей города.

Конец весны и начало лета в Могилеве выдались необычно для этого времени засушливыми и жаркими, пишет сайт mogilev.onliner.

В лесах объявлен наивысший класс пожарной опасности, во всех районах области запрещено их посещение под угрозой огромного штрафа. Засуха полностью погубила посевы на двух тысячах гектаров. А вот для дорожных работ было раздолье: укладывай асфальт — не хочу.

Тем не менее, на улице Мовчанского, где давно требовалась замена дорожного полотна, рабочие словно бы ждали дождя. И как только в Могилеве пошел первый за несколько недель дождь, дорожники тут же начали свою деятельность.

«Теперь понятно, почему на Мовчанского был не положен асфальт... Дождя ждали, и разъезда людей с работы! Время 16.40....» — иронизирует читатель Владимир Сахаров.