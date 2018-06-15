Забравшийся на небоскреб енот стал звездой Сети 2 15.06.2018, 20:00

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В Американском городе Сент-Пол енот забрался на 25-этажное здание.

Енот, забравшийся на 25-этажное здание в американском городе Сент-Пол в штате Миннесота, привлек внимание пользователей соцсетей по всему миру, пишет сайт ria.ru.

Животное впервые заметили в понедельник на фасаде одного из офисных зданий Сент-Пола. На следующий день сотрудники радиостанции MPR обратили внимание, что енот остался все там же без еды и воды. Его попытались достать, используя длинный шест, однако зверек ускользнул и начал подниматься вверх.

He made a run for it! Still stuck though. pic.twitter.com/8Z7KTK8K1y — Evan Frost (@efrostee) 12 июня 2018 г.

Пользователи соцсетей следили за восхождением "альпиниста", а посвященный ему хештег #mprraccoon стал вирусным в Twitter. Мэр Сент-Пола Мелвин Картер заверил, что власти с владельцами строения и обслуживающим персоналом пытаются придумать способ снять енота.

Со спасательной операцией, однако, возникли трудности: прибывшие пожарные, оценив ситуацию, сообщили, что помочь животному не смогут, а окна в здании не открывались.

Некоторым сотрудникам офисов удалось заснять процесс восхождения вблизи.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 12 июня 2018 г.

Сам енот, добравшись к вечеру вторника до 23-го этажа, решил отдохнуть и заснул. Тем временем на крыше для животного поставили миски с кошачьим кормом и водой, рассчитывая привлечь его внимание.

Наконец, в ночь на среду зверек благополучно достиг крыши, где его поймал обслуживающий персонал здания.