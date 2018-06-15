На бобруйских предприятиях заставляют выписывать официоз 3 15.06.2018, 20:19

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Более дорогие газеты достаются «провинившимся» в чем-то работникам.

Леонид – работников одного из бобруйских предприятий – поделился с «Бобруйским курьером» подробностями того, как – в добровольно-принудительном порядке – их вынуждают становиться подписчиками государственной прессы…

– На днях всю смену одного из наших цехов в полном составе собрали в комнате мастеров, и огласили готовый список «выписанных» для нас газет – «Беларусь Сегодня», «Бабруйскае жыццё», «Юный спасатель» и – наша многотиражка. На три месяца – по одному изданию для каждого.

Мне суждено было стать «читателем» «многотиражки». Один из рабочих начал возмущаться. Мол, почему «Беларусь Сегодня»? (она самая дорогая). Нам объяснили, что выбирали исходя из заработка. Кто больше получает, тому газета достается дороже, кто меньше, соответственно – дешевле.

Работники хоть и недовольны, не хотят попасть «на карандаш». Потом на них могут отыграться, поставив отпуск в неудобное время, лишний раз будут придираться к работе и «тыкать носом». Да еще и ходят разговоры, что грядут очередные сокращения, под которые попасть никто не хочет… (Ведь сейчас – в наше рабовладельческое время – с этим просто: не продлил директор трудовой контракт – и все… А власти, если нужно, его «прикроют», – «законодательно», юридически, – прим.)

Я обзвонил своих друзей, работающих на этом предприятии Выяснилось, что аналогично вынудили подписаться на государственную прессу и в других его структурных подразделениях. В одном цехе – всех скопом подписали на «многотиражку». В другом – более дорогие газеты «достались» провинившимся в чем-то работникам. То есть – как бы в качестве наказания.

А вот рабочим с «безукоризненной репутаций» «милостиво» позволили сделать выбор между изданиями.

Между тем в еще одном цехе всех работников просто поставили перед фактом, объявив, на что именно их подписали.

Есть у нас несколько работников, которых начальство боится, и не хочет с ними связываться: они по малейшему поводу поднимают бучу. Поэтому их не подписали.

Причем такая «обязаловка» происходит у нас ежегодно. Могут даже и в известие не поставить. Однажды, когда у меня был отпуск, я отдыхал в санатории. А когда вернулся домой, вдруг обнаружил в своем почтовом ящике «родную» «многотиражку». Потом в расчетном листке увидел, что с меня удержали деньги на подписку, даже не поставив меня перед фактом…

Если бы еще что-то интересное было в этой государственной прессе. Там ведь – одна «идеология» и рассказы о том, что Беларусь – «страна для жизни», что все у нас «прекрасно», и вот даже с каждым днем «становится все лучше»… Словом, читать там просто нечего…