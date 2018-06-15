Распад России запущен 8 15.06.2018, 20:33

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Масштабы «путинской эмиграции» огромны, причем уезжают лучшие люди – думающие, образованные, деятельные.

"Пока я президент – такого не будет", - сказал Путин, как отрезал. И снова соврал. Правительство РФ готовится увеличить пенсионный возраст для россиян – до 65 лет для мужчин и 63-х – для женщин. А чтобы мало не показалось – увеличить и НДС до 20%, пишет российский эксперт и журналист Саша Сотник для Sotnik-tv.

"Этого не может быть, потому что не может быть никогда!" - спасительная соломинка, за которую хватаются утопающие "совки". И СССР у них не мог развалиться, "потому что мы – великие, и это просто невозможно", и Путин не может лгать, потому что "как вообще такое может быть?", и Россия всех нагнет и "снова повторит", потому что "иначе быть не может!" Ан нет, может.

Уже давно озвучена цифра, что по данным Центрального аналитического центра РФ отдела ЗАГСа, на 1 июня 2010 года в России по документам числилось живого населения только 89 млн 654 тыс. человек, а не 142 млн, как было заявлено по итогам фейковой "переписи населения". Вдумайтесь: 8 лет назад живых россиян было меньше 90 миллионов. Но ведь такого "не может быть!" Уж слишком разнятся цифры с официальными, и ложь представляется настолько чудовищной по своим масштабам, что проще и безопаснее для ума поверить телевизору, чем собственным глазам. А глаза видят страшные картины: молниеносно разрастающиеся кладбища по всей площади страны и вымирающие деревни, нетрезвое больное население и экспансию сопредельных стран. Китайцы вывозят сибирские ресурсы и награждают Путина златой цепью – не иначе как "за сдачу Сибири". Если цифра в 89 миллионов в 2010 году соответствует действительности, то Россия уже вчера стала территорией тайного геноцида.

Масштабы "путинской эмиграции" огромны, причем уезжают лучшие люди – думающие, образованные, деятельные. На их место приходят мигранты с весьма условным образованием, понижая планку конкурентоспособности, а, проще говоря – ускоряя процесс интеллектуальной и общественной деградации. А если к этому добавить общую деградацию государственной системы – с ее изворовавшимися чиновниками, озверевшими от неподсудности охранителями и вконец изолгавшимся "вождем" - получаем поистине адскую картину обреченности и аргументированный ответ на вопрос "почему Россия неизбежно распадется, и процесс будет сопровождаться большими жертвами, нежели во времена развала СССР". Просто потому что процесс этот уже запущен, и жертвы уже исчисляются десятками миллионов. Засекреченными и закопанными.

Путин превращается в "царя без подданных". Он так резво транжирит человеческие ресурсы, что не задумывается о том, кто вообще останется жить на этих территориях. С точки зрения лубянской нежити, это вполне логично: все живое должно быть уничтожено, а если на карте мира не найдется места для путинского трона – то и такой мир должен исчезнуть.

Сколько ни ругай Трампа – "сереньким" его не назовешь. Да, его встреча с Кимом – политическое шоу. Но и знак, что Америка способна "творить политику" в одиночку. Троллинг в виде "возвращения России в Большую восьмерку" и фраза "снимите нас красивыми и худыми" - всего лишь элементы для большей зрелищности. Дональд любит пошутить перед тем, как заставит вас проглотить горькую пилюлю. Если КНДР станет безъядерной – санкции с неё будут сняты, и Трампу удастся сделать то, что не получилось у Клинтона, который также встречался с Ким Чен Иром, но дальше взаимных деклараций стороны не продвинулись.

Между тем, Трамп делает очередное громкое заявление о "недопустимо высокой цене на нефть". Это означает, что в белом Доме всерьез рассматривается сценарий, при котором Америка заливает нефтью всю планету, обесценивая грязищу до комфортного для Вашингтона уровня. В этом случае предположение, что "Путину пора приготовиться" уже не выглядит глупым.

"Михал Иваныч" недаром ищет встречи с Дональдом: хоть в Австрии, хоть у черта на рогах – ему позарез нужно с ним "перетереть". То ли лизнуть ботинок, то ли предъявить новый компромат. Но для Трампа это уже неважно. Он находится приблизительно в том же положении, что и Путин. Если опосредованный сговор с Кремлем имел место – Дональду светит импичмент и тюрьма "за измену родине". И чтобы этого не произошло, Трамп будет всеми силами пытаться задушить Вовочку еще до окончания своего первого срока – пусть даже и в дружеских объятиях. А потом можно будет пытаться выдвинуться вторично, если его кандидатуру рискнут поддержать республиканцы, которые отнюдь не в восторге ни от его демонстративного поведения, ни от запаха, исходящего от расследования Мюллера.

В такой внешнеполитической конфигурации Путин устраивает перетряску в собственной администрации, усиливая её сотрудниками спецслужб. Он – в кольце врагов, в полном одиночестве. Еще пара-тройка лет тайного геноцида, который невозможно остановить в принципе – и Россия превратится в империю без народа. А с Востока поджимает Китай, который буквально покупает кремлевскую верхушку, выделяя все новые деньги под коррупцию. Ведь понятно, что 600-миллиардный долг для ВТБ будет разворован, а платить по будущим счетам станет распадающаяся Россия. И платить, скорее всего, территориями.

Долгое время Россия служила территориальным и ментальным буфером между Востоком и Западом – между Китаем и Европой. Результатом путинского правления станет исчезновение этого буфера, и подползание Китая к европейским границам. С потрохами купленный крысиный Кремль не станет заслоном для ненасытного Дракона из Поднебесной. А когда отупевшая от сытости Европа это осознает – будет уже слишком поздно. И на экспансионистском пути у откормленного Дракона останется лишь одно препятствие: как ни странно, США.