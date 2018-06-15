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Независимый журналист заставляет витебскую милицию выполнять свои обязанности

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  • 15.06.2018, 21:17
Владимир Лунев

Милиционеры уклонились от защиты прав и законных интересов Владимира Лунева.

Член Белорусской ассоциации журналистов Владимир Лунев обратился в областное управление внутренних дел и в городскую прокуратуру Витебскa с жалобой на действия сотрудников Октябрьского РОВД, сообщает витебская «Весна».

По его мнению, милиционеры уклонились от защиты его прав и законных интересов, остановив дело об административном правонарушении в отношении неизвестных авторов клеветнического видео, размещенного в интернете.

Видеоролик оскорбительного содержания о личной жизни и профессиональных качествах независимых журналистов Витебщины появился на YouTube 28 мая. Видеооператор Владимир Лунев решил отреагировать на эту фальшивку, так как посчитал факты, поданные в видеоролике, оскорблением чести и достоинства. По словам журналиста, содержание видео не соответствует действительности. Владимир обратился в Октябрьский РОВД Витебска с требованием найти личность, которая выложила в сеть видеоролик и привлечь ее к ответственности за оскорбление и клевету в соответствии со статьями 9.3 и 9.2 Кодекса об административных правонарушениях.

Официальный ответ из районного отдела внутренних дел журналист получил 8 июня. В ответе сообщается, что после проведенной проверки было вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении. Дело прекратили, потому что в действиях выясненного лица не выявили состава правонарушения, предусмотренного упомянутыми статьями КоАП.

С таким обоснованием правоохранителей Владимир Лунев не согласился. Он считает, что ролик, построенный по одному смысловому клише, имеет целью через неприкрытую клевету опорочить и оскорбить каждого из указанных в нем журналистов и общественных активистов. Поэтому 13 июня Владимир направил жалобы начальнику УВД Витебского облисполкома полковнику Ивану Кубракову и прокурору Витебскa Юрию Романовскому.

В жалобах Лунев просит разобраться и дать оценку действиям сотрудников ОВД администрации Октябрьского района, которые не усмотрели состава правонарушения со стороны авторов ролика. Независимый журналист считает, что отказ милиционеров нарушает действующее законодательство и свидетельствует о пренебрежение ими своими профессиональными обязанностями, так как они уклонились от защиты его прав и законных интересов.

Кроме того, он просит выяснить личности граждан, причастных к созданию и распространению видеоролика на YouTube, открытых витебских пабликах, социальной сети «ВКонтакте» и привлечь их к административной ответственности.

Надо отметить, что такого рода видеопродукция, оскорбляющей достоинство и честь представителей гражданского общества Витебщины, появлялась в сети и раньше. Однако в прошлые разы, как и сейчас, милиционеры не стали выяснять личности создателей и распространителей оскорбительных видео.


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