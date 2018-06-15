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В Кремле опасаются роста протестных настроений

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  • 15.06.2018, 21:23

Протесты могут вспыхнуть из-за повышения пенсионного возраста.

Управление президента РФ по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Кремлю.

Власти обеспокоены возможными протестами, знает другой источник, близкий к администрации Путина. Обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, сказал один них, но какие именно, не уточнил.

По словам другого собеседника журналистов, в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.

О таких возможных уступках властей говорил эксперт, знакомый с ходом обсуждения реформы в правительстве. Смягчение параметров реформы определенно произойдет, убежден другой близкий к Кремлю человек: это стандартный ход – внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность.


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