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В Китае открыли дорогу для «зависнувших» в смартфоне людей

  • 15.06.2018, 21:37

Тропинки предназначены для невнимательных пешеходов.

В Китае открыли дорогу, которая предназначена для невнимательных пешеходов, уставившихся в смартфоны, пишет Cnet (перевод — korrespondent.net).

Издание сообщает, что эти люди часто врезаются в других прохожих или же в столбы, а также падают в городские фонтаны.

В китайском городе Сиань решили позаботиться о таких людях, создав для них специальные дорожки.

Первая подобная дорожка расположена у торгового центра и ее продолжительность лишь 100 метров в длину и 80 сантиметров в ширину.

Она выделена специальным цветом, а также изображением смартфона. При этом рядом расположен знак с перечеркнутым смартфоном, который обозначает дорогу для людей более внимательных.

Дорогу решили установить из-за многочисленных случаев рассеянности пешеходов, когда они слишком часто начали сталкиваться с водителями.


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