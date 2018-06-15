Как белорусы из Барановичей съездили до Амстердама через Брюссель и обратно за 240 евро 15.06.2018, 22:39

Путешествие длилось две недели.

Многие мечтают объездить разные страны, но их останавливает нехватка денег. Корреспондент Intex-press отправилась в двухнедельное путешествие по Бельгии и Нидерландам и убедилась, что необязательно тратить крупную сумму, чтобы отдохнуть:

- В феврале я отдыхала «дикарем» на Канарах: тогда я узнала, что такое автостоп, и научилась ставить палатку. Двухнедельный отдых на Канарах обошелся мне в €360.

Вдохновившись полученным опытом, свой очередной отпуск я решила тоже провести бюджетно, но при этом не менее увлекательно.

В этот раз вместе с коллегой Евгением я решила отправиться в путешествие по Бельгии и Нидерландам – самым свободным, на наш взгляд, европейским странам. К тому же, как заверили нас на интернет-форумах опытные путешественники, в этих странах хорошие условия для путешествия автостопом.

Строгого направления у нас не было, мы хотели побывать в Амстердаме, Брюсселе и на островной части Нидерландов – в Зеландии.

В Бельгию и обратно – как в вагоне-купе до Москвы

Добираться до Бельгии и обратно мы решили на самолете, а перемещаться между городами – на попутках. Билеты из Минска в обе стороны стоили 232 евро в эквиваленте. Мы решили не переплачивать и выбрали лоукост-авиакомпании. Так, билет из варшавского аэропорта Модлин, расположенного в пригороде польской столицы, в аэропорт города Шарлелуа, который находится в 60 км от Брюсселя, стоил всего €20.

На поезд из Барановичей до Варшавы с пересадкой в Бресте ушло почти €19 в эквиваленте. Правда, о том, как будем добираться от железнодорожного вокзала до аэропорта, мы заранее не продумали. В результате опоздали на электричку, билет на которую стоил €4, и нам пришлось заплатить вдвое больше за поездку в автобусе.

Из бельгийского аэропорта домой мы добирались уже не через Варшаву, а через Вильнюс. Сэкономили: билет до Варшавы стоил порядка €35, а до Вильнюса – €20 на человека. Из Вильнюса до Барановичей мы ехали в автобусе нашего автопарка за €9 в эквиваленте.

Таким образом, дорога обошлась нам втрое дешевле, чем если бы мы летели из Минска, а потраченная сумма сопоставима с поездкой в вагоне-купе из Барановичей в Москву.

Автостоп – вещь непредсказуемая

Первой неожиданностью в Бельгии стал выход за территорию аэропорта: территория большая, совмещенная с трехэтажным паркингом. Оттуда в Брюссель ходит автобус. Цена билета – €17. Мы посчитали, что это дорого, и выходить за территорию аэропорта решили пешком. На поиск специальной пешеходной дорожки ушло 1,5 часа. Но мы выбрались и поймали попутку.

Передвижение автостопом имеет ряд плюсов: бесплатно, новые знакомства, языковая практика, советы от местных водителей. Приятно удивило, что в Европе автостопщиков «подхватывают» водители разных автомобилей. Нас подвозили и на спорткаре, и на Mercedes-Benz бизнес-класса.

Вместе с тем автостоп имеет ряд нюансов, о которых на форумах не пишут. Главный – останавливать машину на автобанах нельзя, за это можно получить штраф. Чтобы не нарушать правила, лучше ловить машину на заправках, которые расположены вдоль скоростных дорог. И нужно быть готовым, что до заправки придется идти пешком 3–5 км.

Удобно останавливать машины на выезде из городов. Правда, в Бельгии зачастую один город плавно переходит в другой – то есть выезда нет. Чтобы выйти к съезду на трассу, нужно пройти пешком несколько населенных пунктов. Ежедневно в среднем мы проходили 20 км.

Дважды из-за ливня мы пользовались общественным транспортом.

Для ночевки искали немноголюдные места

Жилье и в Бельгии, и в Нидерландах недешевое. Снять комнату на сутки стоит от €60, за койко-место в хостеле в Брюсселе придется заплатить от €20, в Амстердаме – от €25. За 13 ночей даже по минимуму пришлось бы отдать внушительную сумму, поэтому мы решили жить в палатке. Все необходимое для этого у нас было, на месте пришлось докупить только туристические коврики. В первый же день в городе Ватерлоо нашли спортивный магазин, где купили коврики по €7 за штуку.

В Европе много кемпингов – стоянок, где можно установить палатку и принять душ. Но место стоит не менее €10 в сутки. Мы и здесь решили сэкономить: на свой страх и риск останавливались ночевать в городских парках, лесополосе, на обочине трассы. Искали немноголюдные места: если бы местные жители вызвали милицию, нам пришлось бы заплатить штраф.

Совет для тех, кто тоже решит путешествовать «дикарем»: устанавливая палатку, обращайте внимание не только на наличие людей, но и животных. Однажды на поле, где мы решили разбить палатку, гуляли олени, а в одну из ночей в городском парке нашу палатку оккупировали зайцы, которые, видимо, искали пищу. Но стоило нам выглянуть из палатки, как зайцы, испугавшись, ускакали.

Каждый день – всухомятку

Самое сложное в походных условиях – организовать питание. Поесть горячей пищи можно было только в кафе и ресторанах. Пицца, например, стоила от €6, пюре с тефтелями – €20, картошка фри – от €3.

Мы постоянно пользовались картами на мобильных телефонах, поэтому телефоны нужно было ежедневно заряжать. Заходили в McDonald’s, брали порцию на двоих за €5–8 и ставили мобильники на зарядку.

Наш ежедневный рацион состоял из багета, творожного сыра, колбасы, напитка и сладостей. Их мы покупали в супермаркетах. Средний чек на двоих составлял €8. Правда, однажды нам пришлось сутки голодать. Мы не учли режим работы торговых заведений: в субботу супермаркеты работают по сокращенному графику, а в воскресенье вообще закрыты. Ягоды, фрукты и овощи покупали на рынках: там дешевле, чем в магазине. Лоток клубники, который в магазине стоит €2,5, на рынке можно купить за €1.

Также на рынках можно попробовать необычный фастфуд: например, жареную перепелку за €4.

За сувенирами – на «барахолку»

В туристических городах Бельгии и Нидерландов полно сувенирных лавок. Однако цены в них «кусаются»: магниты от €3, брелоки по €5. Мы с покупкой подарков не спешили: в крупных европейских городах есть блошиные рынки, где можно дешевле купить сувениры.

В Амстердаме такие «барахолки» есть в каждом районе. Магниты там стоят от €1 за штуку, экосумки и майки с принтами от €3, рюкзаки из конопляной ткани – от €25. Для любителей секонд-хендов есть палатки с бэушной одеждой: любая вещь – €1.

Бельгия славится своим шоколадом, поэтому многие туристы везут домой именно его. Цена на 100-граммовую плитку в сувенирном магазине или dute free внушительная – €7–10. Но бельгийский шоколад продают и в обычных супермаркетах: там мы его купили вдвое дешевле – за €3,5.

Отпуск принес мне массу удовольствий и впечатлений. Вместе с этим я ощутила физическую усталость и после возвращения домой хотелось хотя бы день отлежаться. Тем не менее это путешествие в очередной раз позволило убедиться, что отдохнуть можно и не имея крупной суммы. Главное – желание увидеть мир.