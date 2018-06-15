Косинеров: Важно, чтобы Дмитрий Полиенко понимал - он не один 15.06.2018, 22:01

Вячеслав Косинеров

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Самое малое, что можно сделать для политзаключенного - это написать письмо поддержки.

Об этом в «Фейсбуке» написал бывший политзаключенный Вячеслав Косинеров:

- А между тем в Беларуси остается еще много политзаключенных.

Один из них, международно признанный узник совести Дмитрий Полиенко, мой друг и товарищ.

На данный момент у Дмитрия еще остаются проблемы со здоровьем, время от времени проявляется дерматит. В условиях тюрьмы ни на какое хороше лечение рассчитывать, естественно, не стоит... Хотя экзема прошла, спасибо огласки и солидарности, которые заставили тюремных чудовищ обратить внимание на здоровье нашего друга.

В остальном у политзаключенного все хорошо. Ну как хорошо: на сколько это может быть хорошо, когда у тебя забирают свободу и здоровье за твои идеалы, с которыми ты стремился к справедливости и благополучию для всех...

Не забывайте людей, которые находятся там, пока мы можем позволить себе быть здесь.

Самое малое, что вы можете сделать, это написать письмо поддержки, на которое Дмитрий вероятнее всего ответит. Поверьте, в тюрьме важно понимать, что ты не один.

Адрес:

Беларусь, г. Бобруйск, Сикорского-1, ПК-2, 9 отряд.

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