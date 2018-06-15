Роналду - лишь четвертый игрок в истории футбола, забивавший на четырех ЧМ 4 15.06.2018, 22:09

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Криштиану Роналду

Подобным достижением могут похвастать также Пеле, Уве Зеелер и Мирослав Клозе.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду — лишь четвертый игрок в истории футбола, забивавший на четырех чемпионатах мира. Подобным достижением могут похвастать также Пеле, Уве Зеелер и Мирослав Клозе, сообщает «Прессбол».

Роналду открыл счет, а затем забил второй мяч в матче 1-го тура группового раунда ЧМ-2018 против Испании. Ранее он забивал на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.