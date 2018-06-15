Литва: Для борьбы с российской угрозой необходимо постоянное военное присутствие США 1 15.06.2018, 22:20

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Российские операции по дезинформации стали более изощренными со времен выборов в США в 2016 году.

"Литва была бы рада военному присутствию США на более стабильной основе в ее границах в целях сдерживания все более дерзких российских провокаций, заявил министр обороны балтийского государства в четверг, подчеркнув, что литовские силы считают себя обязанными поддержать возглавляемые США миссии в Ираке и Афганистане, но им нужна как можно большая помощь США у себя дома", - пишет The Washington Times (перевод — inopressa.ru).

"Утверждая, что США и другие союзники НАТО должны укрепить свою военную мощь в государствах Балтии в качестве противовеса Москве, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что он поддерживает предложение Польши заплатить до 2 млрд долларов за потенциальное строительство там американской базы. Пентагон не комментировал подобное предложение", - передает корреспондент Бен Вольфганг.

В затронувшем множество вопросов интервью The Washington Times Кароблис заявил, что президент Трамп правильно заставляет членов НАТО - особенно Германию - повысить военные расходы, и предупредил, что российские операции по дезинформации стали "более изощренными" со времен выборов в США в 2016 году.

По вопросам безопасности Кароблис заявил, что даже "ограниченного присутствия американских войск в балтийских государствах" может быть достаточно для сдерживания Путина. Хотя это, безусловно, повлекло бы за собой осуждение России, сказал он, размещение войск того бы стоило.

Возможно, наиболее эмоционально Кароблис высказался о пропагандистских усилиях России и фейковых новостях, которые, по его словам, стали опаснее, чем когда-либо.