закрыть
15 июня 2018, пятница, 23:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Литва: Для борьбы с российской угрозой необходимо постоянное военное присутствие США

1
  • 15.06.2018, 22:20
Фото: EPA

Российские операции по дезинформации стали более изощренными со времен выборов в США в 2016 году.

"Литва была бы рада военному присутствию США на более стабильной основе в ее границах в целях сдерживания все более дерзких российских провокаций, заявил министр обороны балтийского государства в четверг, подчеркнув, что литовские силы считают себя обязанными поддержать возглавляемые США миссии в Ираке и Афганистане, но им нужна как можно большая помощь США у себя дома", - пишет The Washington Times (перевод — inopressa.ru).

"Утверждая, что США и другие союзники НАТО должны укрепить свою военную мощь в государствах Балтии в качестве противовеса Москве, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что он поддерживает предложение Польши заплатить до 2 млрд долларов за потенциальное строительство там американской базы. Пентагон не комментировал подобное предложение", - передает корреспондент Бен Вольфганг.

В затронувшем множество вопросов интервью The Washington Times Кароблис заявил, что президент Трамп правильно заставляет членов НАТО - особенно Германию - повысить военные расходы, и предупредил, что российские операции по дезинформации стали "более изощренными" со времен выборов в США в 2016 году.

По вопросам безопасности Кароблис заявил, что даже "ограниченного присутствия американских войск в балтийских государствах" может быть достаточно для сдерживания Путина. Хотя это, безусловно, повлекло бы за собой осуждение России, сказал он, размещение войск того бы стоило.

Возможно, наиболее эмоционально Кароблис высказался о пропагандистских усилиях России и фейковых новостях, которые, по его словам, стали опаснее, чем когда-либо.


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич