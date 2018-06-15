Минчане решительно защищают парк от властей 1 15.06.2018, 22:27

Жители микрорайона возле площади Бангалор обеспокоены планами властей.

Снова кипят страсти вокруг строительства в центре столицы. На этот раз под угрозой оказалась территория парка Дружбы народов. Горожане настроены решительно для защиты зеленого острова, передает «Белсат».

Столичные жители микрорайона возле площади Бангалор обеспокоены планами властей так называемого озеленения парка Дружбы народов. Парку грозит вырубка деревьев и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

На собрании представителей «Минскграда» и администрации Советского района с жителями города чиновники сообщили, что вместо большой парковки на окраине парка запланировано строительство физкультурного комплекса. Электроподстанцию также будут переносить, и для этого надо спилить деревья. Люди высказались против.

«Мы все время какие-то подписи ставим. Бесконечно, уже много лет у нас идет наступление на этот парк. И мы пытаемся его отвоевать. То они какие-то карусели хотели там делать и обнести их забором. Мы возмущались, ведь, если забор поставят, то туда будем ходить за деньг », - говорит жительница микрорайона Ольга Шаклюкевич.

Собрание назначили в последний день, когда можно было презентовать проект детальной планировки. Но чиновники вообще отказались от этой идеи, что, кстати, не является нарушением законодательства.

Чиновники уверяли присутствующих, что замечания будут приняты и без согласования никакого строительства не будет. Но люди выражали недоверие. Еще не забыли, как им обещали, что в парке построят маленькое детскую кафе, а на практике построили большой пивной ресторан «Друзья».

«Только, когда появится документ, тогда прекратится эта ситуация, которая получилась с рестораном« Друзья», когда при отсутствии градостроительной документации был построен объект», - замечает Антон Тимофеев из «Минскграда».

Ранее на месте парка Дружбы народов было болото. Несколько лет подряд его осушали. Потом несколько лет пытались разбить на этом месте парк, но саженцы не приживались. Только в конце 1980-х ситуация изменилась и парк стал любимым местом отдыха горожан.

На собрании люди говорили, что парк находится в центре и им понятно, что много желающих построить на его месте здания. Но парк нужно сохранить в нынешнем виде. Приводили пример стран Европы, где ценят парки со старыми деревьями и газонами. Несмотря на все протесты, чиновники заявили, что вопрос о переносе электроподстанции решен.