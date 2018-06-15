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Что снимали первые белорусские фотографы?

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  • 15.06.2018, 22:59

История белорусской фотографии начинается в середине XIX века.

Кем были первые белорусы, что увлеклись этим захватывающим и тогда еще очень дорогим занятием, и главное, что попадало в их объектив? На этот вопрос ответил сайт planetabelarus.by.

Первые белорусские фотографии связаны с именем Антона Прушинского. Он родился в 1826 году, в тот же год, когда во французском городе Ле Гра Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию, а точнее гелиогравюру с видом из своего окна.

За два десятилетия техника создания фотографии и качество снимков заметно изменились. В 1850-м, когда Прушинскому было 24 года, он открыл первую в Беларуси фотомастерскую. Она располагалось на нынешней улице Ленина в Минске.

Самое раннее фото Прушинского, которое сохранилось, и считается первой белорусской фотографией.

На ней изображена мама Прушинского — Роза. Правда, при взгляде на фотографию непонятно, считала она момент историческим либо с порицанием наблюдала за непонятным увлечением сына, когда в 1858-м Антон стоял перед ней с дорогущим аппаратом, выписанным из-за границы.

В студии Прушинского появился и знаменитый портрет Винцента-Дунина Марцинкевича, по которому мы сегодня можем представить именитого драматурга.

Мастерская Прушинского проработала в Минске до 1863 года. После восстания Калиновского фотографа арестовали и сослали в Томск. К тому времени увлечение фотографией затянуло многих. Сохранились фото Якова Брафмана, у дворянки Жозефины Адамович был свой светописный кабинет. Чуть позже появились фотомастерские Боретти, Бернштейна, братьев Берманов.

Бенедикт Тышкевич родился в 1852 году. И пока в Минске появлялись все новые фотоателье, молодой аристократ получал разностороннее образование, совершал археологические экспедиции на Восток и путешествовал по Африке.

В начале 1880-х, после смерти жены, оставшись с тремя маленькими детьми, тридцатилетний Бенедикт вернулся в родные края и поселился в охотничьем поместье на краю Налибокской пущи. Граф активно увлекся фотографией, детально освоил технику, в своей усадьбе обустроил фотолабораторию и запечатлевал на камеру жизнь вокруг. Тышкевич стал настоящим репортером, делая снимки сельских жителей, аристократов, в целом жизни Беларуси на рубеже веков.

Уже во времена Тышкевича недостаточно было лишь овладеть техникой фотографии, нужно было мастерски запечатлеть момент, уловить настроение и передать мысль с помощью снимка.

Тышкевич делал качественные портреты, зарисовки из жизни, в которых интересно разглядеть все детали, а еще любил пошутить.

Яна Булгака называют родоначальником фотографии и в Беларуси, и в Польше, и Литве. Молодого Яна такой факт бы удивил, ведь он заинтересовался фотографией, когда ему было почти 30 лет.

Булгак родился в 1876-м под Новогрудком. Он очень любил свой родной край, что чувствуется во всем его творчестве: Ян также был этнографом, фольклористом, писателем. Фото он увлекся, когда его жене подарили фотоаппарат. Друг обучил его основам съемки, за деталями Булгак отправился в Дрезден.

В объектив Булгака попало множество белорусских мест, особенно в его родном крае. Как Наполеон Орда до этого зарисовывал на память потомкам Беларусь, Булгак ее фотографировал.

Булгак открыл фотоателье в Вильне, там же начал преподавать фотографию, писать книги о ней и участвовать в различных выставках. Во время войны фотограф вместе с семьей перебрался в Варшаву. В послевоенное время он запечатлевал на многочисленных снимках возрождение разрушенного города и учредил Союз фотохудожников Польши.

С портретами Моисея Наппельбаума нелегко соревноваться даже современным фотографам, несмотря на наличие другой техники и возможностей. Классик белорусской фотографии, и в частности портретной съемки, родился в Минске в 1869 году, а карьеру фотографа начал еще в молодости в роли помощника в одном из минском фотоателье.

Наппельбаума быстро допустили к самостоятельной съемке, так как он удивительно точно угадывал особенности характеров и пытался передать их в портретах.

В 20 лет Моисей отправился в долгое путешествие по России и Америке, а в 1895-м повзрослевший фотограф вернулся в Минск и открыл студию портретной съемки. Наппельбаум считал, что хороший портрет зависит прежде всего от понимания человеческой психологии. Он учился на фотографиях родных и друзей, людей, которых хорошо знал. А позже в любом лице пытался отыскать индивидуальные черты и показать их.

Его творчество высоко оценили еще при жизни. Ближе к 40 годам фотограф перебрался в Россию, где создал знаменитые портреты Ахматовой, Пастернака, Есенина. Даже те, кто сегодня не знаком с именем фотографа, обязательно узнают хотя бы пару из его работ.

Лев Дашкевич родился в Минске в 1882 году. Он хотел стать врачом и для этого поступил в Варшавский университет. Но вскоре его исключили за участие в забастовке. Пришлось поменять все планы и уехать на несколько лет в Париж. Там Дашкевич занялся фотографией и вскоре стал весьма уважаемым фотографом.

В Беларусь Лев Дашкевич вернулся в 1920-х, когда его фотографии с радостью брали во всевозможные журналы и альбомы. В своем творчестве он любил экспериментировать. Он использовал особые техники, чтобы фото были максимально приближены к рисунку, подстраивался под живописные стили, например, импрессионизм или арт-нуво.

Дашкевичу так и не удалось открыть свою фотолабораторию. А после 1930-х, когда фотографа на несколько месяцев арестовали, его фотографии перестали представлять интерес для властей. Его богатый архив заново оценили лишь через полвека, и сегодня Дашкевич относится к классикам белорусской фотографии.

Софья Хоментовская родилась под Пинском в 1902 году. Она принадлежала к знатному роду и росла в очень состоятельной семье. Фотоаппарат ей подарили еще в детстве, и с годами детское увлечение переросло в профессию.

Софья очень много снимала родное Полесье. Благодаря ей мы можем представить, каким был этот край столетие назад. Когда девушке исполнилось 25, она перебралась в Варшаву. Там она работала фотокорреспондентом и снимала аристократов, ведь обычные репортеры не могли попасть на балы и приемы, а Софья там была своей.

Во время послевоенных репрессий Хоментовская уехала сначала в Западную Европу, а потом и вовсе в Аргентину, где и оставалась до конца жизни. Через много лет она передала в Польшу тысячи негативов послевоенной Варшавы. Снимки, на которых изображена Беларусь, были обнаружены не так давно, но Хоментовская сразу заняла прочное место среди белорусских фотографов-первооткрывателей.


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