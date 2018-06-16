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Глобальный акт Магнитского: США расширили санкции

  • 16.06.2018, 8:10
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Ограничения направлены против тех, кто связан с «алмазным» миллиардером Гертлером.

Правительство США ввело новые санкции в рамках глобального акта Магнитского, ограничив деятельность более десяти учреждений, причастных к многомиллионным коррупционным схемам в Демократической республике Конго. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против 14-ти организаций по распоряжению президента, передает liga.net.

Уточняется, что учреждения, которые попали в список санкций, связаны с бизнесменом, алмазным миллиардером Дэном Гертлером. Против него еще в прошлом году были введены ограничения OFAC за участие в непрозрачных многомиллионных сделках по добыче ископаемых в Конго.

Санкции введены против компаний, которые позволили Гертлеру получить доступ к международной финансовой системе и получать прибыль от коррупции и злоупотреблений.

Акт Магнитского - это закон США, который содержит список российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности связанных с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского адвоката Сергея Магнитского. Закон был принят шесть лет назад, позже он получил статус глобального акта, который может применяться против граждан любой страны, нарушающих права человека.


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