Посмотрим, как оно в цивилизованном мире Михаил Пожарский

16.06.2018, 8:24

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Источник: kasparov.ru

В России люди живут на 15 лет меньше и болеем в 10 раз больше, чем на Западе.

Правительство РФ нынче повысило пенсионный возраст, до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин (на 5 и 8 лет соответственно). Провластные подпевалы пишут, что это, дескать, правильно, как во всем цивилизованном мире. Мол, старение населения - на одного пенсионера приходится все меньше работающих - приходится повышать.

Хорошо, давайте посмотрим, как оно в цивилизованном мире. Есть такое понятие “морбидность” - подверженность популяции заболеваниям. Так вот по этой морбидности РФ уступает не только Европе, но и половине Африки - смотрите карты ВОЗ (особенно вот эта хороша).

Это следствие лучшей в мире бесплатной медицины, национальных особенностей отношения к алкоголю и других факторов. Поэтому неверно сравнивать российских пенсионеров с европейскими и японскими живчиками, на которых до 100 лет можно землю пахать. 60-летний в России - это, как правило, глубоко больной человек. У него давление, атеросклероз, диабет и суставы. Еще повезло, если деменции нет. Исключения встречаются, но чаще среди обеспеченной и образованной публики. В общем, работать они может и хотят, но не могут.

Что же делает мудрое правительство, когда повышает пенсионный возраст? Оно попросту переносит бремя социальной помощи с государства на работодателя. Если раньше 60-летнего носителя десятка патологий содержало государство, то теперь его будет содержать работодатель, еще и отстегивая за него налоги в казну. Взамен получать “работу”: сегодня давление, завтра в поликлинику, послезавтра на больничный. А когда работник все-таки выйдет на пенсию - ему уже недолго осталось (средняя продолжительность жизни в РФ - 70 лет). Проще говоря, это такой хитрый план по “приватизации социалки” - сэкономленные средства можно будет пустить на танки, ракеты, самолеты и что и нас там для государства по-настоящему важно.

Возможность вести активную жизнь и работать лет до 100 - это очень круто. Только начинать здесь вообще-то следует с физической возможности. А когда расходы на медицину сокращают, одновременно выдворяя на работу толпы чахоточных стариков - это просто бессовестный обман. Да, 65 лет - пенсионный возраст России и Японии. Только есть нюанс: в России люди живут на 15 лет меньше и болеют в 10 раз больше.

Михаил Пожарский, Телеграм