В Крыму издеваются над политзаключенным украинцем 16.06.2018, 9:00

Владимира Балуха ежедневно унижают сотрудники СИЗО.

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который голодает в крымском СИЗО почти 3 месяца, ежедневно подвергается унижениям со стороны сотрудников СИЗО.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на адвоката Балуха Ольгу Динзе.

"Каждый день совершаются провокации в отношении Балуха, в его камере проводятся обыски, он подвергается всяческим унижениям со стороны администрации. Ситуацию, думаю, может переломить только надзирающая прокуратура. На следующей неделе мы намерены обратиться с жалобой в надзирающую прокуратуру на действия администрации СИЗО", – отметила Динзе.

Она добавила, что в результате голодовки состояние здоровья Балуха ухудшилось.

"Он испытывает постоянные боли в области грудной клетки, тошноту, головокружение и боли в спине. В процессе судебного заседания после допроса свидетелей где-то примерно через час ему стало хуже, он больше не смог стоять и присел. Сказал, что он больше не может терпеть. Ему была вызвана скорая помощь, после чего ему оказана совершенно посредственная помощь, - ему поставили внутримышечный укол", – рассказала адвокат.

По информации адвоката, Балух требует допустить к нему представителей "Красного креста", так как не готов кому-либо доверить свое состояние здоровья.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Балуха обвинили в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.